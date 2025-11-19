Usuarios de Apem pintarán zapatos rojos contra la violencia machista en Cee

La concejala de Servicios Sociales en los actos del 25N el pasado año Fuentes Cee

El Concello de Cee prepara los actos conmemorativos alrededor del 25 de Noviembre con varias actividades como muestra de rechazo a las violencias machistas. La primera de ellas son los cuentacuentos teatralizados dirigidos a los más pequeños, que se llevan a cabo en las escuelas unitarias de Brens y Pereiriña.

La propuesta más destacada de este programa se llevará cabo mañana en la Praza 8M, donde usuarios de Apem estarán pintando zapatos de mujer con color rojo, como símbolo de rechazo a la violencia de género. Será a partir de las 11.30 horas y desde el Concello animan a participar a todas las personas que lo deseen.

Esos zapatos serán colocados en la plaza el propio día 25 como representación de las mujeres asesinadas. Los actos culminarán con la lectura del manifiesto institucional contra la violencia de género que se realizará el día 25, como es habitual todos los años. Será a partir de las 12.00 horas en la plaza. Participarán las asociaciones Apem, Aspadex, el colegio Manuela Rial y los institutos Fernando Blanco y Agra de Raíces.