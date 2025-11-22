A Real Academia Galega destaca o éxito sen precedentes das Letras adicadas ás cantareiras
O músico Xabier Díaz móstrase moi optimista sobre o futuro e cre que está garantizado o legado destas mulleres
As Letras Galegas das cantareiras e da poesía popular oral tiveron onte a última cita co simposio da Real Academia Galega (RAG) no parador de Muxía, onde se fixo balance da celebración e tamén houbo un espazo para reflexionar sobre as perspectivas de futuro.
O presidente da RAG, Henrique Monteagudo, mostrou a súa satisfacción pola grande acollida que tiveron todos os actos arredor das Letras, que, segundo dixo, incide no seu impacto positivo na relación entre lingua e mocidade. Monteaguado agradeceu a implicación de todas as persoas, colectivos e institucións que fixeron posible o éxito, o que contribuir a dar visibilidade ás cantareiras “de cada concello, de cada parroquia, que foron homenaxeadas en todos os recantos do país”.
“Pero se algo nos emociona é constatar a positiva recepción da xente máis nova, que goza da tradición e que lle abre novos vieiros, e que conecta a través dela co uso e o coñecemento da lingua galega”, salientou o presidente da RAG. Monteagudo foi o encargado de inaugurar o simposio, xunto á académica María López-Sández; o secretario xeral da Lingua, Valentín García, e o alcalde de Muxía, Javier Sar.
María López-Sánchez indicou que estas Letras Galegas permitiron unir dous ámbitos, “o da cultura de masas e o asociacionismo e a alta cultura, e coido que a enerxía que se experimentou este ano, vivido con tanta intensidade, ten que ver con isto. Vemos ademais como as novas xeracións están a retomar o legado da tradición, empregando novas canles, situándoo noutros espazos, e sobre todo isto queremos reflexionar”.
A impulsora da candidatura, Ana Boullón, indicou que a tradición debe adaptarse aos novos tempos para sobrevivir, algo que están facendo os novos grupos de música tradicional. “O que precisamos para conseguir oíntes entre a mocidade”, dixo.
Durante o acto o investigador Domingo Blanco tamén falou sobre os anos de esplendor das regueifas, un xénero rural que acadou un éxito sen precedentes. Afirmou que esta técnica de improvisación oral tiña lugar sobre todo no adro da igresa ou incluso en salas de festa que e alugaban. “O punto máis álxido na autoestima deste xénero deuse a comezos dos anos 50, cando na inauguración da feira de Carballo o vocalista dunha famosa orquestra da Coruña tivo que retirarse á media hora, incapaz de competir coa capacidade inigualable de improvisar dos regueifeiros”, lembrou Blanco.
Este fenómeno foi esmorecendo a finais dos anos 70 e primeiros 80, coa expansión de novos gustos chegados das cidades e o traslado das vodas das casas aos restaurantes. Blanco tamén indicou que a maioría dos regueifeiros eran homes, entre os que se atopaba Blanco, de Traba (Coristanco), pero tamén tivo moito éxito a veciña de Ponteceso Leonarda de Tallo (1870-1937), famosa polas súas cantigas nas que se metía cos homes.
No simposio tamén participaron os músicos Xabier Díaz e Richi Casás (sobriño e neto das homenaxeadas Adolfina e Rosa Casás) e a profesora Isabel Vigo, que coincidiron no éxito que acadaron as Letras deste ano. “Eu creo que hai certa unanimidade en que foi estas Letras Galegas foron cando menos unhas das máis expansivas. Non só implicaron unha cantidade importantísima de xente vencellada á música tradicional e ao seu movemento asociativo, tamén acadaron un achegamento moi importante á sociedade en xeral. Eu desde logo estou moi contento, e penso que Rosalía de Castro tamén o estaría”, enfatizou Xabier Díaz, quen se mostrou moi optimista de que se vai conservar o legado das cantareiras. "Desas grandísimas mestras" como el mesmo as definiu, eloxiando o rico patrimonio inmaterial do que dispoñemos.