Luces, mercado y baile social, en el Nadal de Muxía

Los Reyes Magos en Muxía el pasado año EC

O Concello de Muxía acaba de presentar la programación oficial de Nadal, que irá desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, con más de una veintena de actividades pensadas para todos los públicos. El gobierno local destaca tres citas principales: el encendido de las luces, la apertura del mercado navideño y el baile social de Nadal, que se incluye por primera vez en el programa.

El 12 de diciembre será el pistoletazo de salida con el tradicional encendido del alumbrado, a las 19.00 horas en el puerto. El acto contará con un espectáculo infantil de Moc Moc, chocolatada y fuegos de artificio, que servirán para inaugurar oficialmente el ambiente festivo en el municipio. El día 19 se abrirá en la Sala Gervasio Sar (17.00 horas) el Mercado Navideño, que permanecerá disponible los días 20, 21, 27 y 28 de diciembre en horario de mañana y tarde.

El Concello recuerda que el plazo para inscribirse como puesto participante remata el 1 de diciembre, y que las solicitudes deben realizarse mediante llamando al consistorio. Como novedad en la programación destaca el Baile Social de Nadal, que será también en la Sala Gervasio Sar el día 4 de enero, entre las 19.00 y las 22.00 horas. El evento contará con la actuación de Claudia Zurita y está pensado como una propuesta de encuentro y convivencia intergeneracional, con la intención de consolidarse como actividad fija en las próximas ediciones.

El programa navideño se completa con talleres infantiles, teatro, visita de Papá Noel, magia, excursión a la pista de hielo de Vimianzo, actividades en los colegios y la tradicional Cabalgata de Reyes el 5 de enero, que recorrerá todas las parroquias del municipio. La comitiva rematará con hinchables y animación en la sala Gervasio Sar desde las 19.00 horas.