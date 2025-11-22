Zapatos rojos en Cee para recordar a las víctimas de la violencia machista

Usuarios de Apem pintan zapatos rojos en Cee Fuentes Cee

Los actos alrededor del 25N, Día Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, continúan sucediéndose en toda la Costa da Morte, a la espera del día grande del próximo martes. Entre las propuestas más llamativas destacó este viernes el pintado de zapatos rojos en Cee por parte de los usuarios de Apem, como recuerdo a todas las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género.

Las piezas serán expuestas el próximo martes en la Praza 8 de Marzo, donde se leerá el manifiesto institucional, con la participación de Apem, los institutos Fernando Blanco y Agra de Raíces, el colegio Manuela Rial y Aspadex. En la jornada de ayer también se llevó a cabo el cuentacuentos teatralizado “Vamos ao recreo”, en las escuelas unitarias de Brens y A Pereiriña, dentro de las actividades del 25N.

En todos los concellos se está implicando especialmente a los más pequeños y a los jóvenes en los actos del 25 de noviembre para educar desde la infancia y erradicar esta lacra social. En Carballo, tras el comienzo el miércoles del espectáculo de A Xanela do Maxín, ayer los niños tuvieron la oportunidad de disfrutar de ‘Bolboretas’, de Sole Felloza. El martes también habrá otra función para los más pequeños, que combina narración, teatro y cine, además de la concentración.

En Laxe y en Camariñas el acto central del 25N se llevará a cabo en centros educativos de las respectivas localidades. En Laxe será en el CPI Cabo da Area y en Camariñas en el instituto Pedra da Aguia de Ponte do Porto, donde se leerán los manifiestos en rechazo de la violencia de género. En el colegio O Areal de Camariñas también habrá el lunes un espectáculo de narración oral, ‘Rosa e azul’, de Victoria Pérez y Manu Fernández, dentro del programa de la Diputación de A Coruña. Ayer pudieron disfrutar de la función del grupo Avoas de Laxe, ‘O meu camiño’.

En Vimianzo el alumnado de los centros educativos está trabajando en la campaña ‘Abre os ollos’ que impulsa el Concello para el 25N. Los mensajes de los jóvenes serán entregados el martes en los comercios adheridos a esta campaña para repartir entre la clientela.