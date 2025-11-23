Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Cee celebró una exitosa quinta edición del festival solidario contra el cáncer

Diferentes grupos y artistas locales participaron en la gala que tuvo lugar en la Casa da Cultura

Redacción
23/11/2025 23:31
Concurrida cita contra el cáncer en Cee
Concurrida cita contra el cáncer en Cee
Fuentes Cee

La Casa da Cultura de Cee acogió en la tarde-noche del sábado una exitosa y concurrida quinta edición del festival solidario contra el cáncer, organizado por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer. Diversas agrupaciones y artistas locales actuaron durante la gala, cuya entrada tenía un precio de cinco euros (los menores de doce años entraron gratis) para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad. 

El público pudo disfrutar de las actuaciones de Arte e Movemento, coro Chan das Lamas, coro infantil de la Escola de Música de Cee, el grupo Ghandaina, Juanma Abelleira Ronquete y Terra de Sena. Se trata de una nueva cita solidaria después de la comida contra el cáncer celebrada a principios de octubre en el pabellón polideportivo municipal. 

Una de las actuaciones
Una de las actuaciones
Fuentes Cee

Te puede interesar

nanton_san lorenzo-2_00845.64

Segunda derrota consecutiva del Oza en Tercera Futgal de la Costa
Manuel Froxán Rial
Pese a la derrota, el Porteño completó un buen partido en Santa Comba

El Sofán B frena al líder Malpica gracias a un solitario gol de Mateo Rey
Manuel Froxán Rial
El Club do Mar regresó de vacío de su visita a Camariñas

El Camariñas se sitúa cuarto al derrotar por 3-2 al Club do Mar
Manuel Froxán Rial
Las jugadoras del Bergantiños celebrando el triunfo en Santiago

El Bergantiños Femenino se impone por 2-3 al Victoria FC
Manuel Froxán Rial