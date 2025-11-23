Cee celebró una exitosa quinta edición del festival solidario contra el cáncer

Concurrida cita contra el cáncer en Cee Fuentes Cee

La Casa da Cultura de Cee acogió en la tarde-noche del sábado una exitosa y concurrida quinta edición del festival solidario contra el cáncer, organizado por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer. Diversas agrupaciones y artistas locales actuaron durante la gala, cuya entrada tenía un precio de cinco euros (los menores de doce años entraron gratis) para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad.

El público pudo disfrutar de las actuaciones de Arte e Movemento, coro Chan das Lamas, coro infantil de la Escola de Música de Cee, el grupo Ghandaina, Juanma Abelleira Ronquete y Terra de Sena. Se trata de una nueva cita solidaria después de la comida contra el cáncer celebrada a principios de octubre en el pabellón polideportivo municipal.