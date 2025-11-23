Inaugurado el Mercado Mariñeiro, que dinamiza el producto local

Corte de la cinta inaugural del Mercado Mariñeiro de Fisterra Darío Gómez

El Concello de Fisterra inauguró este domingo su Mercado Mariñeiro, emplazado en la reformada planta baja del mercado municipal. La actuación, de la que se encargó la empresa Construcciones D. Ogando S.L. por un importe total de 177.094,27 euros, comenzó hace un año. Los trabajos incluyeron la reforma interior y exterior del inmueble, mejorando los puestos de venta, asignando un área específica para el mercado de pescado y una pequeña parte para el de frutas y verduras.

Los trabajos han sido financiados con cargo a las ayudas del GALP Costa da Morte para el desarrollo local participativo, ayudas que cuentan con recursos del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura. El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Fisterra, Luis Insua; el director de Portos de Galicia, Juan Sanmartín; la gerente del GALP Costa da Morte, Manuela Oviedo; el patrón mayor, Joaquín Fábregas; junto a los patrones mayores de la zona, miembros de la corporación municipal, representantes de la empresa, comerciantes y vecinos de Fisterra.

La reforma de la planta baja del mercado municipal –edificio levantado en los años setenta del siglo pasado– para su conversión en un Mercado Mariñeiro afectó a una superficie de 238,23 metros cuadrados. El objetivo de la reforma ha sido crear un Mercado Mariñeiro en el que dinamizar la actividad comercial del mercado tradicional poniendo en valor especialmente el producto local de la pesca y también instalar un pequeño espacio complementario para el mercado de los productos vegetales. Además, la reforma se ha complementado con la introducción de nuevos logotipos y una identidad corporativa uniforme.

Las nuevas instalaciones del Mercado Mariñeiro de Fisterra Darío Gómez

El Concello señaló que este Mercado Mariñeiro es un espacio que “caracteriza nuestra identidad, nuestros colores, los colores de nuestro mar”, el mar de la Costa da Morte “que forma parte de nuestra cultura y de nuestro modo de vida”. Señala el ente local que la puesta en marcha de este espacio era necesaria para el disfrute de vecinos y visitantes, pero también se trata de “un lugar con más oportunidades laborales para todos, especialmente para un sector muy importante que son nuestros ‘peixeiros e peixeiras’ de Fisterra, lo que permitirá su operatividad y funcionalidad y que facilitará la venta de nuestra riqueza más preciada”.

Añade el Concello que “trabajamos junto al sector, remando con todos ellos, en la misma dirección, para garantizar su subsistencia ya que nuestro pescado tiene un valor de gran calidad, un valor simbólico muy vinculado a nuestras raíces personales, regionales, además de un importante valor económico y social”. Tras la inauguración, el nuevo mercado abrirá pronto para comenzar su actividad habitual, tras dejar a punto los últimos detalles.

El acto inaugural comenzó con el tradicional corte de la cinta inaugural a cargo del alcalde y del director de Portos, con la actuación musical del pequeño Kevin y su gaita. Tras un recorrido por los puestos, finalizó con una degustación de producto local de la mano de Fran y María del restaurante ‘Casa da Vila’ de Fisterra.

Por otro lado, la exalcaldesa Áurea Domínguez, comentó en sus redes sociales que este Mercado Mariñeiro es un proyecto por el que su gobierno apostó “con decisión e moito traballo e dedicación”. “Foi unha rehabilitación integral feita realidade grazas á xestión rigorosa e ao compromiso do equipo de goberno, que soubo detectar e solucionar imprevistos como o tratamento antiradón, asumido polo Concello para garantir a saúde e a calidade das instalacións”, afirma la exmandataria de Fisterra. Añade que en el momento en el que salió del gobierno por la moción de censura la obra ya estaba prácticamente finalizada y que solo quedaban detalles menores por ultimar.