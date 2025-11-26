Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

La leyenda da Xunqueira y un episodio histórico protagonizan los murales de Cee y Corcubión

Los trabajos, dentro del programa 'Arte no Camiño' fueron inaugurados el martes

Redacción
26/11/2025 21:57
El mural de Cee, que muestra la leyenda de la Xunqueira
El mural de Cee, que muestra la leyenda de la Xunqueira
DC
La Diputación de A Coruña inauguró el martes los murales de Negreira, Cee y Corcubión de la segunda edición de ‘Arte no Camiño’, un proyecto impulsado por el ente provincial y varias asociaciones vinculadas al Camiño. La iniciativa busca integrar el arte urbano en las rutas jacobeas que discurren por la provincia, reforzando la identidad local y enriqueciendo la experiencia de peregrinos, visitantes y vecinos.

 En el acto inaugural el diputado Antonio Leira destacó que el proyecto “converte a paisaxe en espazos de expresión artística”, permitiendo a los artistas “reinterpretar a historia, as lendas e a identidade das nosas vilas, e ao mesmo tempo ofrece aos peregrinos unha experiencia cultural única, integrada no Camiño”. Leira anunció que el ente provincial seguirá apoyando las iniciativas que “fortalezan o carácter cultural do Camiño e dean visibilidade ao talento artístico da nosa provincia”.

 El mural de Cee, del autor Mou que lleva por título ‘O relexo’, representa la introspección que acompaña el acto de caminar. La figura de la protagonista está sumergida en el agua, intentando ver un reflejo difuso que representa la búsqueda de la identidad y del objetivo personal. Los juncos que la rodean hacen referencia a la leyenda de la Xunqueira, mientras que las estrellas simbolizan los logros alcanzados durante el viaje. 

El mural de Corcubión, elaborado por la artista Laura Suárez, recupera un episodio histórico de 1807, cuando las mujeres de esta localidad impidieron que los hombres marchasen de nuevo a la guerra contra las tropas francesas. El mural está pensado para interactuar con el peregrino: quien se acerca desde el Camiño ve primero a los hombres armados, y al avanzar, a las mujeres que los detuvieron, sobre un suelo de conchas, que evoca el paso de los caminantes. 

