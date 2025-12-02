Mi cuenta

La Federación de Anpas convoca una concentración en Cee por los recortes

Será el próximo lunes 8 de diciembre en la plaza ceense

Redacción
02/12/2025 22:06
La Federación de Anpas Coruña-Costa da Morte convoca una concentración el próximo lunes 8 de diciembre en Cee para denunciar los recortes de profesorado y las promesas incumplidas de la Consellería de Educación. “As familias estamos fartas de promesas incumpridas, de que non se nos escoite e de que se nos desprece por reclamar o que aos nosos fillos e fillas lle corresponde por dereito”, afirman desde la Federación.

 La movilización será a las 17.00 horas y desde la entidad hacen un llamamiento a las familias, profesorado, representantes de los concellos y asociaciones para su participación. “A forza de todas xuntas non pode ser indiferente a quen goberna na Consellaría”, aseguran. La Federación ya denunció a comienzos de curso los recortes en especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL), así como la falta de personal cuidador para atender al alumnado con necesidades educativas. 

La falta de profesorado especialista provoca que aquel alumnado que lo precisa no reciba apoyo y se incremente la carga de trabajo del resto de docentes, según señalan. Además, se limitan los desdobles, “increméntanse as ratios e xeneralízanse instrucións internas que impiden unha correcta organización dos recursos de atención á diversidade, mesmo cando a realidade do centro e do alumnado xustificaría reforzos específicos”, tal como denuncian desde la Federación. 

La entidad entiende que esta situación “está a comprometer seriamente a calidade do ensino público galego, ao tempo que obriga a moitas familias a recorrer a servizos privados de apoio, xerando unha fenda cada vez maior entre quen pode pagar atención externa e quen non”. 

Recuerda que la escuela pública, que debería garantizar la igualdad de oportunidades, “vese así convertida nun espello das desigualdades sociais, no canto de ser unha ferramenta para combatelas”, por lo que llama a una movilización masiva.

