Fisterra

La Xunta financia la construcción de una acera y mejora del vial en la calle Mixirica de Fisterra

La actuación garantizará la seguridad de los vecinos y facilitará el acceso a los nuevos edificios

Redacción
02/12/2025 21:28
El conselleiro Diego Calvo y el alcalde, Luis Insua, en la reunión | CEDIDA
EC
 La Xunta colabora con el Concello de Fisterra en la construcción de una acera en la calle Mixirica y en el arreglo de la capa de rodadura del vial. Según el acuerdo, el gobierno gallego asume la totalidad de la inversión, con una aportación superior a los 45.400 euros

Con esta actuación se da respuesta a la necesidad de dotar de aceras al lateral sur de la calle, garantizando la seguridad de los vecinos. La obra también contempla el acceso a dos portales y garajes en edificios de nueva construcción.

 Los trabajos, que ya están en fase final, incluyen la excavación del ancho de la acera, la colocación del borde, la reposición del firme del arcén y lateral, y la ejecución del pavimento con base de hormigón y baldosa en la entrada de los garajes. 

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la Xunta con las administraciones locales, como entidades más cercanas a la ciudadanía. En lo que va de año, el gobierno gallego ha impulsado cerca de un millar de actuaciones municipales a través de líneas específicas de apoyo al ámbito local.

