Paula Carballeira lleva a Cee la realidad del franquismo en las aulas

Las autoridades con Paula Carballeira en la función 'As alumnas' en Cee Fuentes Cee

Culturactiva Producións presentó este miércoles en Cee “As alumnas”, una obra que trata sobre la figura de la pedagoga gallega María Barbeito y sobre como el franquismo supuso un enorme retroceso en la educación del Estado, especialmente para as mulleres.

El texto es de Paula Carballeira, que también acudió a la función, dirigida al alumnado de los institutos de Cee y Fisterra. La propuesta fue organizado por la Delegación del Gobierno, cuyos máximos representantes acudieron a la representación. También acudió la alcaldesa, Margot Lamela, y miembros del Gobierno local.