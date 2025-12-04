Los Refuxos de Porto Quilmas, en Carnota, premiados por su excelencia en la cubierta

Las personas premiadas | cedida

La empresa Tejas Verea y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) entregaron en Sobrado dos Monxes los Premios Internacionales de Arquitectura Cubiertas Tejas Verea.

En la categoría Gama Eternal, el proyecto premiado fueron los Refuxos de Porto Quilmas en Carnota (A Coruña), obra de Francisco Xabier Liñares y Alfonso Salgado Suárez, de Salgado e Liñares Arquitectos.

El jurado valoró la alta calidad de la cubierta, en la que se emplearon todas las piezas especiales que ofrece la teja Marsella de la Gama Eternal. La instalación se realizó completamente en seco, sobre una estructura de rastreles e impermeabilización mediante lámina transpirable.l