Fisterra

Los Refuxos de Porto Quilmas, en Carnota, premiados por su excelencia en la cubierta

Fue reconocida por su calidad, integración en el entorno y uso innovador de la teja Marsella

Redacción
04/12/2025 21:12
Las personas premiadas | cedida
Las personas premiadas | cedida
La empresa Tejas Verea y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) entregaron en Sobrado dos Monxes los Premios Internacionales de Arquitectura Cubiertas Tejas Verea. 

En la categoría Gama Eternal, el proyecto premiado fueron los Refuxos de Porto Quilmas en Carnota (A Coruña), obra de Francisco Xabier Liñares y Alfonso Salgado Suárez, de Salgado e Liñares Arquitectos

El jurado valoró la alta calidad de la cubierta, en la que se emplearon todas las piezas especiales que ofrece la teja Marsella de la Gama Eternal. La instalación se realizó completamente en seco, sobre una estructura de rastreles e impermeabilización mediante lámina transpirable.l

