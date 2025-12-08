"As familias da Costa da Morte estamos fartas de que a Consellería nos ningunee", denuncian en Cee
Na concentración sobre os recortes educativos as Anpas volveron a demandar máis profesorado especialista
As familias da Costa da Morte saíron de novo á rúa, a pesares do vento e da choiva, para denunciar os recortes de profesorado, principalmente de docentes de apoio para o alumnado de necesidades educativas, de Pedagoxía Terapéutica (PT), Audición e Linguaxe (AL) e persoal coidador. A concentración de Cee estivo organizada pola Federación Provincial de Anpas da Coruña Costa da Morte, e tamén acudiu unha representación das familias de Lugo, que presentan as mesmas demandas.
A presidenta da Federación, Maica Cacheiro, foi a encargada de ler o manifesto conxunto coas Anpas galegas, no que denuncian os incumprimentos da Consellería de Educación e reivindican unha educación pública inclusiva de calidade. Lamentan que o conselleiro leve un trimestre mentindo ás familias, sen cubrir as prazas de especialistas para atender ao alumnado máis vulnerable.
“Na Costa da Morte temos sorte para que o señor conselleiro nos sinale, somos afortunadas co que mellor se lle dá facer: peche de escolas, caso omiso ás incidencias que se lle trasladan dende as direccións dos centros, e recortes”, ironizan no escrito.
“Os nosos centros de ensino están sofrindo a maior desatención á diversidade dos últimos cursos. Nos centros de ensino público galego acumúlanse casos de alumnas e alumnos que acoden cada día á escola sen recibir as sesións de apoio educativo que precisan para avanzar na súa aprendizaxe, consolidar contidos básicos ou mesmo comunicarse coa súa contorna”, indicou Cacheiro.
A responsable das Anpas subliñou que “as familias da Costa da Morte estamos fartas de que a Consellería de Educación nos ningunee, de que cada curso escolar teñamos que comezar do mesmo xeito, reclamando un dereito” e anunciou que seguirán loitando por este dereito, que “non un privilexio”. No acto participaron anpas da zona, sobre todo de Cee e de Muxía ao ser os centros máis afectados.