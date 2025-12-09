Cee llevará su nueva marca a Fitur, un homenaje a su identidad local

Nueva marca de identidad del Concello de Cee Cedida

El Concello de Cee presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid a finales del mes de enero su nueva marca turística, que es un homenaje a su esencia y a su identidad local. Se trata de una propuesta que nace con el objetivo de proyectar al exterior una imagen renovada, coherente y fiel al carácter del municipio, tal como explican desde el Gobierno local.

Bajo el lema “CEE. Moi preto, moi teu / CEE. Muy cerca, muy tuyo”, la marca pretende consolidar Cee “como un destino próximo, acolledor e cunha personalidade inconfundible”. La identidad visual gira entorno a cuatro símbolos profundamente ligados a la memoria y al territorio: la concha del peregrino, la puesta de sol, la ballena y el colegio Fernando Blanco.

La concha del peregrino es una evocación directa del Camiño de Santiago y del espíritu hospitalero que define la localidad, explican desde el consistorio. La puesta de sol atlántica es uno de los emblemas del litoral, con lugares como Lires o Gures para disfrutar de este momento mágico. La ballena también forma parte de la historia ceense, al recordar la antigua factoría ballenera de Caneliñas, el último reducto de esta tradición en Europa.

El instituto Fernando Blanco de Lema es otro de los símbolos de la localidad, referente educativo, cultural y arquitectónico. Estos cuatro elementos “conflúen nunha composición que sintetiza territorio, cultura, natureza e educación, proxectando unha imaxe moderna e profundamente enraizada”, explican, al tiempo que añaden que la nueva marca trasciende al concepto de logotipo, al concebirse como una herramienta estratégica “para reforzar a comunicación turística do municipio en soportes dixitais, materiais promocionais e eventos.

También incluye versiones específicas vinculadas a distintas áreas temáticas, lo que garantiza una aplicación flexible y fácilmente reconocible. Cee reafirma así su compromiso con el turismo sostenible, próximo y de calidad, además de reivindicar sus valores.