Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Cee llevará su nueva marca a Fitur, un homenaje a su identidad local

La concha del peregrino, la puesta de sol, la ballena y el colegio Fernando Blanco son los cuatro símbolos visibles

Redacción
09/12/2025 21:23
Nueva marca de identidad del Concello de Cee
Nueva marca de identidad del Concello de Cee
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El Concello de Cee presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid a finales del mes de enero su nueva marca turística, que es un homenaje a su esencia y a su identidad local. Se trata de una propuesta que nace con el objetivo de proyectar al exterior una imagen renovada, coherente y fiel al carácter del municipio, tal como explican desde el Gobierno local.

 Bajo el lema “CEE. Moi preto, moi teu / CEE. Muy cerca, muy tuyo”, la marca pretende consolidar Cee “como un destino próximo, acolledor e cunha personalidade inconfundible”. La identidad visual gira entorno a cuatro símbolos profundamente ligados a la memoria y al territorio: la concha del peregrino, la puesta de sol, la ballena y el colegio Fernando Blanco. 

La concha del peregrino es una evocación directa del Camiño de Santiago y del espíritu hospitalero que define la localidad, explican desde el consistorio. La puesta de sol atlántica es uno de los emblemas del litoral, con lugares como Lires o Gures para disfrutar de este momento mágico. La ballena también forma parte de la historia ceense, al recordar la antigua factoría ballenera de Caneliñas, el último reducto de esta tradición en Europa. 

El instituto Fernando Blanco de Lema es otro de los símbolos de la localidad, referente educativo, cultural y arquitectónico. Estos cuatro elementos “conflúen nunha composición que sintetiza territorio, cultura, natureza e educación, proxectando unha imaxe moderna e profundamente enraizada”, explican, al tiempo que añaden que la nueva marca trasciende al concepto de logotipo, al concebirse como una herramienta estratégica “para reforzar a comunicación turística do municipio en soportes dixitais, materiais promocionais e eventos.

 También incluye versiones específicas vinculadas a distintas áreas temáticas, lo que garantiza una aplicación flexible y fácilmente reconocible. Cee reafirma así su compromiso con el turismo sostenible, próximo y de calidad, además de reivindicar sus valores.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Penas y Muíño, durante el convenio firmado

Diputación y Concello de Cabana renuevan el convenio para la gestión cultural y turística de Dombate
Redacción
La primera dición de la Feira del Mercado Social

Carballo se convierte en escenario de la economía social y solidaria
Redacción
Ruben Lorenzo (Carballo) (1)_55125.74

El PP de Carballo denuncia la falta de información sobre los presupestos locales
Redacción
El alcalde larachés y la concejala Rocío López con el premio

A Laracha ya es 'Cidade Amiga da Infancia'
Redacción