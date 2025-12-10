Mi cuenta

Fisterra

El ceense Iván Pérez lanza una película y un disco inspirados en la vida de Jesús

El proyecto audiovisual denominado 'Theotokos' fue presentado el lunes en la localidad

Redacción
10/12/2025 21:45
La alcaldesa de Cee e Iván Pérez en el acto de presentación
La alcaldesa de Cee e Iván Pérez en el acto de presentación
Fuentes Cee
El ceense Iván Pérez Leis, conocido por ser el coordinador de sacristías de la Unidad Pastoral de Cee, acaba de presentar el álbum visual ‘Theotokos’ (significa madre de Dios, en griego). Se trata de una película de 12 capítulos y del mismo número de canciones de temática religiosa, inspiradas en el nacimiento de Jesús, desde la Anunciación hasta la huida a Egipto, tal como explica el autor. 

Iván Pérez es el responsable de la letra, de la canción y del filme. En la parte musical contó con la colaboración de los hermanos Lucas y Xaquín Rama, de Baio (Zas). El pasado lunes presentó su trabajo en la Casa de Cultura de Cee, en un acto muy concurrido presidido por la alcaldesa, Margot Lamela, quien le entregó la insignia del Fernando Blanco. Iván Pérez quiso agradecer el gesto de la alcaldesa, además de la labor del técnico de Cultura, Víctor Castiñeira, y del regidor de Mazaricos por la cesión del espacio de las ruinas del santuario de Santa Baia de Chacín para la grabación de la película. También se rodó en el escenario de la ría de Lires (Cee). 

La película cuenta la historia de Jesús, con la participación de Sofía Trillo Monterroso. Podrá verse a partir del día 14 en el canal Iván Pérez Oficial (@ivanperezoficial53) de Youtube. El disco estará disponible en las plataformas digitales el próximo 18 de diciembre. Iván Pérez anunció que el disco también saldrá en formato físico el próximo año, incorporando nuevas canciones. Está previsto un concierto para su presentación en directo en el 2026. El productor musical es Hugh McGinley.

