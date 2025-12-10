El III Foro de Internacionalización pone en valor la proyección internacional y local del territorio

La primera edición del Foro, que se celebró en Cee L

El Parador de la Costa da Morte, situado en Muxía, acoge la tercera edición del Foro de Internacionalización del Camino Fisterra-Muxía, una cita que combina perspectiva local y proyección internacional, situando en el centro a las personas, entidades y profesionales que sostienen el territorio.

Durante la jornada se desarrollarán mesas de diálogo, conferencias y presentaciones sobre el impacto social del Camino, destacando buenas prácticas de ayuntamientos, proyectos comunitarios, empresas culturales y experiencias innovadoras, junto con visiones expertas nacionales e internacionales. El foro, con el apoyo de la Diputación de A Coruña y la Xunta, contará con representantes institucionales como Xosé Regueira, Antonio Leira, Ildefonso de la Campa, María Luisa Rodríguez y Javier Saar, reforzando su relevancia como espacio de diálogo y motor del Camino.

Además, incluye mesas sobre proyectos que transforman comunidad, cultura y territorio, conferencias sobre certificaciones turísticas y patrimonio inmaterial, y la participación de profesionales de Irlanda, Inglaterra y Portugal. La jornada acabará con actuación musical.