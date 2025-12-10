Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Turismo de Galicia licita mejoras de seguridad vial en el Camino Fisterra-Muxía

La Xunta invertirá 693.163 euros para proteger a los peregrinos y crear un itinerario peatonal seguro

Redacción
10/12/2025 21:49
Señalización del Camino en su tramo costero | cedida
Señalización del Camino en su tramo costero | cedida
EC
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Turismo de Galicia ha licitado, a través de su plataforma de contratación, las obras de mejora de la seguridad vial en cruces con carreteras autonómicas, municipales y provinciales de los Caminos de Santiago Fisterra-Muxía y Primitivo, de cara al Xacobeo 2027. En la actuación del Camino Fisterra-Muxía, la Xunta invertirá 693.163 euros, mientras que en el Camino Primitivo la inversión ascenderá a 561.195 euros, lo que hace un total de 1.254.359 euros.

 Estas actuaciones se enmarcan en una planificación global para mejorar la seguridad y la experiencia de los peregrinos que recorren el Camino de Santiago. 

El objetivo es garantizar la seguridad de los caminantes mediante la creación de un itinerario de pavimento de piedra transitable en épocas de lluvia, generando también una senda peatonal independiente de las carreteras Además, se busca poner en valor el trazado del Camino, especialmente en el entorno rural de Galicia, contribuyendo al desarrollo económico del territorio. 

Los trabajos incluyen la optimización de la señalización vertical de las carreteras y de los propios Caminos, así como la instalación de un pavimento diferenciador que advierta a los conductores del paso de peregrinos para que reduzcan la velocidad. 

El plazo de ejecución de las obras será de ocho meses. Con estas intervenciones, Turismo de Galicia refuerza su compromiso de mejorar la experiencia xacobea de los peregrinos. Hasta la fecha, más de 528.000 personas han recogido la Compostela, de las cuales casi 3.000 realizaron el Camino Fisterra-Muxía.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

751d1843-ccac-48b0-b938-ac9658d747b8

Muere una vecina de Cabana de 77 años al ser atropellada por un coche en la recta de A Carballa
Redacción
Reunión con los empresarios del polígono de Carballo este miércoles

La Xunta analiza con los empresarios del polígono de Carballo los avances en el trámite de la ampliación
Redacción
Entrega de los premios este miércoles

La Xunta premia al colegio de Laxe por un video científico
Redacción
Anteriores jornadas de la Asociación Paseniño

Un encuentro reflexionará en Cee sobre la realidad del alumnado con necesidades educativas
Redacción