Turismo de Galicia licita mejoras de seguridad vial en el Camino Fisterra-Muxía

Señalización del Camino en su tramo costero | cedida EC

Turismo de Galicia ha licitado, a través de su plataforma de contratación, las obras de mejora de la seguridad vial en cruces con carreteras autonómicas, municipales y provinciales de los Caminos de Santiago Fisterra-Muxía y Primitivo, de cara al Xacobeo 2027. En la actuación del Camino Fisterra-Muxía, la Xunta invertirá 693.163 euros, mientras que en el Camino Primitivo la inversión ascenderá a 561.195 euros, lo que hace un total de 1.254.359 euros.

Estas actuaciones se enmarcan en una planificación global para mejorar la seguridad y la experiencia de los peregrinos que recorren el Camino de Santiago.

El objetivo es garantizar la seguridad de los caminantes mediante la creación de un itinerario de pavimento de piedra transitable en épocas de lluvia, generando también una senda peatonal independiente de las carreteras Además, se busca poner en valor el trazado del Camino, especialmente en el entorno rural de Galicia, contribuyendo al desarrollo económico del territorio.

Los trabajos incluyen la optimización de la señalización vertical de las carreteras y de los propios Caminos, así como la instalación de un pavimento diferenciador que advierta a los conductores del paso de peregrinos para que reduzcan la velocidad.

El plazo de ejecución de las obras será de ocho meses. Con estas intervenciones, Turismo de Galicia refuerza su compromiso de mejorar la experiencia xacobea de los peregrinos. Hasta la fecha, más de 528.000 personas han recogido la Compostela, de las cuales casi 3.000 realizaron el Camino Fisterra-Muxía.