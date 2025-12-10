Mi cuenta

Fisterra

Un encuentro reflexionará en Cee sobre la realidad del alumnado con necesidades educativas

La jornada está promovida por la Asociación Paseniño y se celebrará el día 20 de diciembre

Redacción
10/12/2025 22:04
Anteriores jornadas de la Asociación Paseniño
Anteriores jornadas de la Asociación Paseniño
La Asociación Paseniño organiza para el próximo 20 de diciembre la II Xornada-Encontro Paseniño, un evento dirigido a las familias que tendrá lugar en la Casa de Cultura de Cee. El encuentro, que se enmarca en la Escola de Familias Paseniño: Aprendendo Xuntas, abordará los retos educativos del alumnado que presenta necesidades. 

El programa formativo se lleva a cabo durante todo el año con sesiones presenciales sobre comunicación y elaboración de apoyos visuales, apoyo conductual positivo o resolución de conflictos, así como microformaciones en lasa redes sociales y videos temáticos publicados en el canal de Youtube de la entidad Paseniño.

 El encuentro lleva por título “Dificultades e retos educativos en alumnado NEE/NEAE” y está abierto a familias, profesorado y profesionales de la educación. Pretende promover una reflexión colectiva sobre la realidad que viven muchos niños con necesidades educativas específicas y sus familias. El alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales) presenta dificultades derivadas de trastornos como TEA (Trastorno del Espectro Autista), TDAH (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad), discapacidad intelectual, trastornos de la comunicación o grandes dificultades de aprendizaje. 

El alumnado con NEAE (Necesidades específicas de apoyo educativo) presenta otras dificultades como dislexia, problemas de adaptación social o de aprendizaje, entre otras cosas, que requieren unos apoyos adicionales. Las jornadas empiezan a las 10.30 horas con una charla de la educadora Carina Mouzo, que abordará las dificultades y los retos educativos de este alumnado. 

A las 12.15 horas habrá un debate participativo sobre la situación actual de los apoyos educativos y propuestas de mejora de cara al futuro. Habrá servicio de canguraje gratuito. Las personas interesadas deben anotarse en www.pasenino.com hasta el día 15.

