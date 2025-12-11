Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Casi 200 trabajos se presentaron al concurso de marcapáginas de Cee

Los vecinos ya pueden recogerlos en las instalaciones de la Casa de Cultura

Redacción
11/12/2025 22:30
Marcapáginas del concurso de Cee
Marcapáginas del concurso de Cee
CC
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El marcapáginas ganador del XXI Concurso En busca do noso Marcapáxinas, que este año corresponde a la obra “Ler, outro camiño” de Marina López Rodríguez, ya puede recogerse en la biblioteca municipal. En esta edición se presentaron 192 trabajos en el concurso, mientras que en el de Achegamento ao libro fueron 138. 

En los dos certámenes participan los escolares de los centros educativos del municipio. Desde la biblioteca municipal agradecen la participación del alumnado, con diferentes temáticas relacionadas con la lectura, así como el papel de todas las personas y entidades que colaboran en la divulgación de este evento que se celebra anualmente, cada vez con una mayor participación por parte de los alumnos.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Colas de rape al horno con arroz cervecero

Colas de rape al horno con arroz cervecero
Redacción
Trabajos anteriores en el Monte Neme

En marcha los trabajos previos de la obra de restauración del Monte Neme
A. Pérez Cavolo
Festival en el camping Lago Mar

El festival Comarea de Muxía, consolidado como referente musical
Redacción
El mercado semanal de los jueves, ayer, en Carballo

La Feira Doce vuelve el fin de semana a Carballo
Redacción