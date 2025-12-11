Casi 200 trabajos se presentaron al concurso de marcapáginas de Cee

Marcapáginas del concurso de Cee CC

El marcapáginas ganador del XXI Concurso En busca do noso Marcapáxinas, que este año corresponde a la obra “Ler, outro camiño” de Marina López Rodríguez, ya puede recogerse en la biblioteca municipal. En esta edición se presentaron 192 trabajos en el concurso, mientras que en el de Achegamento ao libro fueron 138.

En los dos certámenes participan los escolares de los centros educativos del municipio. Desde la biblioteca municipal agradecen la participación del alumnado, con diferentes temáticas relacionadas con la lectura, así como el papel de todas las personas y entidades que colaboran en la divulgación de este evento que se celebra anualmente, cada vez con una mayor participación por parte de los alumnos.