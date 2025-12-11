Mi cuenta

El festival Comarea de Muxía, consolidado como referente musical

Se celebró durante el puente festivo de diciembre, con diversas actividades 

Redacción
11/12/2025 22:27
El festival Comarea de Muxía se consolida como un referente musical en su séptima edición, celebrada en el puente de diciembre. La localidad vibró entre los días 4 y 7 con conciertos en diferentes espacios, charlas y obradoiros. El festival nació en 2015 de la mano de la cooperativa Horta Creativa, y tras una pausa de cuatro años, regresó en 2024 con un formato renovado, desestacionalizado, intergeneracional y con distintos estilos musicales.

 “Estamos contentos con como está indo este cambio de formato do festival, o ano pasado foi a primeira edición despois deste cambio e cremos que se pode consolidar así, facendo varios días de festival en distintos puntos, con distintas actividades e programación”, indicó Manuel Nogueira desde la organización, además de anunciar que seguirán en la misma línea con “máis e mellor” en el 2026.

 Las actividades se realizaron en en distintos espacios de Muxía, mientras que los conciertos gratuitos fueron el cámping Lago-Mar. Conformaron el cartel Carlangas, Coco María, Carabela, Raz & Afla, Bonita & Sabrosa, Zars B, Antela, Balklavalhau, Pulpiño Viascón y Skanderani.

Colas de rape al horno con arroz cervecero

Colas de rape al horno con arroz cervecero
Redacción
Trabajos anteriores en el Monte Neme

En marcha los trabajos previos de la obra de restauración del Monte Neme
A. Pérez Cavolo
Marcapáginas del concurso de Cee

Casi 200 trabajos se presentaron al concurso de marcapáginas de Cee
Redacción
El mercado semanal de los jueves, ayer, en Carballo

La Feira Doce vuelve el fin de semana a Carballo
Redacción