El festival Comarea de Muxía, consolidado como referente musical

Festival en el camping Lago Mar Diego F. Otero

El festival Comarea de Muxía se consolida como un referente musical en su séptima edición, celebrada en el puente de diciembre. La localidad vibró entre los días 4 y 7 con conciertos en diferentes espacios, charlas y obradoiros. El festival nació en 2015 de la mano de la cooperativa Horta Creativa, y tras una pausa de cuatro años, regresó en 2024 con un formato renovado, desestacionalizado, intergeneracional y con distintos estilos musicales.

“Estamos contentos con como está indo este cambio de formato do festival, o ano pasado foi a primeira edición despois deste cambio e cremos que se pode consolidar así, facendo varios días de festival en distintos puntos, con distintas actividades e programación”, indicó Manuel Nogueira desde la organización, además de anunciar que seguirán en la misma línea con “máis e mellor” en el 2026.

Las actividades se realizaron en en distintos espacios de Muxía, mientras que los conciertos gratuitos fueron el cámping Lago-Mar. Conformaron el cartel Carlangas, Coco María, Carabela, Raz & Afla, Bonita & Sabrosa, Zars B, Antela, Balklavalhau, Pulpiño Viascón y Skanderani.