Operativo de búsqueda en Muxía de un hombre desaparecido

Guardia Civil Agencias

Los equipos de emergencia se han movilizado en Muxía en busca de un hombre del que nada se sabe desde el pasado martes. Se trata de un madrileño de unos 60 años que se encontraba pasando unos días en la localidad, alojado en un apartamento del casco urbano.

Su familia en Madrid presentó la denuncia al no tener noticias de él desde el martes, y ayer se desplegó un dispositivo de búsqueda en el entorno de la playa de Os Muíños (Moraime), donde fue localizado su coche. El vehículo será investigado hoy para comprobar si hay indicios que puedan facilitar el proceso de búsqueda.

El hombre es un buen conocedor de la zona, ya que suele visitar Muxía cada año. Solía hacerlo con su esposa, fallecida hace tres años, y se encontraba en la localidad para esparcir sus cenizas, algo que, según miembros de la Protección Civil, ya había intentado en ocasiones anteriores.

También informan que abandonó la estancia en la que se alojaba dejando el dinero y una nota avisando de su marcha. En la tarde de ayer se desplegaron medios terrestres, aéreos y marítimos, pero hasta el momento no se han obtenido resultados por lo que la búsqueda continúa activa.