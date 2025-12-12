Música coral en Cee y Corcubión para festejar la Navidad

La coral Costa da Morte en un concierto en Carballo EC

La música coral es la principal protagonista este sábado en los respectivos programas navideños de los concellos de Cee y Corcubión. En la villa ceense la Casa de Cultura acogerá el tradicional Certame de Panxoliñas (20.00 horas), que organiza la Coral Polifónica Costa da Morte. Además de la agrupación anfitriona participa la Coral Polifónica de Bergantiños.

La música también volverá el martes con el Festival de la Escola de Música de Cee (19.00 horas).

En Corcubión por su parte se celebra el concierto de Nadal con la participación de las corales Endesa de As Pontes, Chorima de Castro de Narón y Airiños de Quenxe de Corcubión, la entidad organizadora. Será a las 20.00 horas en la Casa de Cultura de la localidad. En los dos casos, los eventos son de entrada libre y gratuita.