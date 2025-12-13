Crece el valor económico del Camiño Fisterra-Cee, con 300.000 peregrinos al año

Participantes en el foro sobre el Camiño Fisterra-Muxía en el parador de Muxía Fuentes Cee

El parador de Muxía acogió ayer el III Foro de Internacionalización do Camiño Fisterra-Muxía, organizado por la Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía en colaboración con la Diputación da Coruña, que este año pone el foco en la expansión e internacionalización de la ruta y retos de cara al Xacobeo 2027.

El vicepresidente y titular de Turismo, Xosé Regueira, y el diputado responsable de la promoción del Camiño Inglés, Antonio Leira, inauguraron la jornada, en la que también se debatió sobre proyectos municipales para transformar el territorio, el labor de las técnicas de turismo locales o la visión internacional de los modelos de comunicación y promoción, entre otras cosas.

Regueira reflexionó sobre los retos que deberá afrontar el sector y confía que sea otro año récord tanto desde el punto de vista económico como turístico. “Pero temos que ver tamén onde están as dificultades e que debemos facer para superalas”, indicó. Regueira subrayó que este Camiño, sobre todo Fisterra, “vai a ser un dos puntos onde se poña en marcha unha cuestión para nós fundamental, que é empezar a facer intelixencia turística: a recoller datos para saber despois que facer con eles e que estratexia marcar para que os proxectos se consoliden”.

Por el Camiño Fisterra-Muxía pasan cada año unos 300.000 peregrinos, según datos de los concellos. Esto obliga a las administraciones públicas a diseñar estrategias para que los visitantes dejen un retorno económico en los concellos, ya que son pequeños, y así también pueden ofrecer mejores servicios. Para Regueira es fundamental una buena “conectividade cos estados emisores, aos que lles interesa este tipo de produto”, de ahí que uno de los principales retos del Camiño es la “conectividade aérea”, al poner el foco en la internacionalización.

El vicepresidente provincial comprometió el apoyo de la Diputación y recordó que llevan muchos años apostando por esta ruta que empieza y termina en la provincia. Según dijo, cada año destinan 150.000 euros para que la Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía “poida xestionar o máis profesionalmente posible este itinerario”.

En el acto, la presidenta de la entidad y concejala ceense Luisa Rodríguez entregó a Carlos Berdullas, de la asociación vecinal de Ponte Maceira, el premio ‘Ti fas Camiño’, por la defensa de esta ruta Fisterra-Muxía. Al acto acudieron alcaldes y representantes de la zona.

Antonio Leira también reiteró el compromiso de la Diputación con el Camiño Fisterra-Muxía.