A Escola de Música de Cee celebra o Festival de Nadal
O alumnado demostrará este martes o aprendido durante este trimestre
O auditorio da Casa de Cultura de Cee acolle esta tarde o Festival de Nadal da Escola de Música Municipal de Cee. Participará un elevado número de alumnos da escola tocando tanto como solistas como formando parte de diversos grupos instrumentais.
Neste certame querea amosarse o traballo feito polos alumnos da escola durante o primeiro trimestre. O festival dará comezo ás 19.00 horas, con entrada libre e gratuita ata completar aforo. A música foi protagonistas estos días na programación de Nadal do Concello de Cee.
O pasado sábado celebrouse no Certame de Panxoliñas, coa participación da Coral Polifónica Costa da Morte, a organizadora, e a Coral Polifónica Bergantiños. O domingo 21 chegará a Cee o musical Las Divas del K-Pop, un musical dun dos grandes éxitos deste ano 2025.