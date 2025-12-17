Cee aprueba un presupuesto de 8,37 millones de euros, el más alto de su historia

Una antigua sesión plenaria en Cee EC

La corporación de Cee se reunió este miércoles para debatir los presupuestos municipales de 2026, que ascienden a 8,37 millones de euros. Las cuentas más elevadas de la historia fueron aprobadas con el único voto a favor del grupo de gobierno socialista, en tanto que el BNG votó en contra y el PP se abstuvo. La concejala de IxCee no pudo asistir al encontrarse de viaje.

La alcaldesa, Margot Lamela, calificó el presupuesto de "equilibrado, realista e avalado polo informe favorable de Intervención". La regidora indicó que estas cuentas suponen un incremento del 9,9% con respecto a 2025y son casi un 50% más que en 2019, "o que demostra unha evolución económica sólida e responsable".