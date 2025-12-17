Mi cuenta

Derroche de talento en el Festival de Nadal de la Escola de Música de Cee

El alumnado ofreció una exhibición de lo aprendido durante este curso

Redacción
17/12/2025 21:39
Una de las actuaciones del Festival de Nadal
Una de las actuaciones del Festival de Nadal
Fuentes Cee
El Festival de Nadal organizado en la tarde de ayer por la Escola de Música de Cee sirvió para que su alumnado ofreciese una muestra de los conocimientos adquiridos durante el primer trimestre del curso, todo un ejemplo de talento entre los más jóvenes. Las distintas actuaciones tanto de músicos solistas como de grupos instrumentales, fueron muy aplaudidas por los espectadores que se dieron cita en el auditorio de la Casa da Cultura. 

La música continuará siendo protagonistas en el Nadal de Cee. A esta cita seguirá el próximo domingo el espectáculo Las Divas del K-Pop, uno de los musicales destacados de 2025. 

