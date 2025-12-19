Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

El pleno de Corcubión aprueba modificar la ordenanza de la basura manteniendo las tasas

La normativa pasa a recoger la figura de la vivienda de uso turístico

Redacción
19/12/2025 18:43
Pleno celebrado el jueves en Corcubión
Pleno celebrado el jueves en Corcubión
Cedida
La corporación de Corcubión aprobó en el pleno extraordinario celebrado el pasado jueves la modificación de la ordenanza de la basura, manteniendo las tasas y recogiendo la realidad del rural y las viviendas turísticas. La propuesta salió adelante con los votos del gobierno del BNG, el rechazo del PP y la abstención de PSOE y Sempre Corcubión.

La modificación de la normativa equipara la cuantía de la tasa de la basura de los lugares de Quenxe y O Vilar con el resto de núcleos de la parroquia de Redonda (Oliveira, Amarela, San Roque y Redonda). La nueva ordenanza entrará en vigor en 2026.

 También recoge la figura de la vivienda de uso turístico, que pasará a tributar con un tipo de tasa específico, considerándola como un negocio. Señala el Concello que este cambio normativo le permitirá un incremento en los ingresos por los servicios de recogida de la basura. 

El alcalde, Xabier Domínguez, recordó que el Concello viene de actualizar el padrón de la basura “incorporando cientos de viviendas nuevas que no estaban dadas de alta y no pagaban por el servicio y tras más de veinte años sin que el padrón estuviese al día”.

