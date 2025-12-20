Mi cuenta

Fisterra

Un pequeño tornado levanta la cubierta de las casetas del paseo marítimo de Cee

No hubo que lamentar daños personales

Redacción
20/12/2025 20:22
La cubierta de las casetas voló tras el suceso meteorológico
Cedida
Cee sufrió en la mañana de este sábado el paso de lo que parece haber sido un pequeño tornado. El suceso se produjo en torno a las 9.00 horas y provocó que se levantara la cubierta de las cuatro casetas situadas en el paseo marítimo, junto a la playa de A Concha, que sirven como aseos y almacenes. El viento también levantó parte de un tejado en la calle Rosalía de Castro. 

Aunque la cubierta de las casetas salió volando, no hubo que lamentar daños personales ni otros daños materiales, ya que en ese momento únicamente se encontraban en la zona trabajadores del servicio de limpieza realizando sus labores rutinarias, tal y como explicó la alcaldesa de Cee, Margot Lamela.  “Fue algo puntual, no recordamos que ocurriese algo parecido antes”, señaló la regidora. 

Aún se desconocen las causas que pudieron provocar este fenómeno, aunque ya se están realizando las consultas pertinentes. Al lugar acudieron los bomberos, Protección Civil y la Policía Local. Protección Civil se encargó de retirar la estructura, así como las placas que permanecían sueltas. 

La zona afectada, con las placas ya retiradas
Fuentes Cee
