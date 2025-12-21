El BNG de Cee lamenta que las actividades festivas ignoren las parroquias

Carpa navideña en Cee EC

El BNG de Cee lamentó este domingo que las actividades navideñas “ignoren” las parroquias. Critican los nacionalistas que la programación festiva organizada por el Concello se centre “prácticamente en su totalidad, en el núcleo urbano, dejando fuera las parroquias, excepto en las visitas de Papá Noel y los Reyes”.

Añade el BNG que el título de la programación, ‘Cee, un nadal para compartir’ no es muy acorde a la realidad, “ya que ni un solo espectáculo o acto se lleva a ninguna parroquia”. Si bien el BNG entiende que el grueso de la programación debe ser en el casco urbano, cree que deberían hacerse actos para el público infantil en las parroquias. Por otro lado, el BNG critica que varios núcleos quedaran sin alumbrado navideño, caso de lugares en la parroquia de Brens o incluso calles interioers de Cee.