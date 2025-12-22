Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

El Bar Miramar de Fisterra reparte más de 500.000 euros de un Quinto Premio

Se vendieron 84 décimos, premiados con 6.000 euros cada uno

Redacción
22/12/2025 21:22
Claudia Canosa y su madre Carmen Castiñeira posan con el número premiado
Claudia Canosa y su madre Carmen Castiñeira posan con el número premiado
Darío Gómez
La lotería de Navidad no ha esquivado la Costa da Morte en esta ocasión, siendo Fisterra la localidad más agraciada. El Bar Miramar vendió 84 décimos de un Quinto Premio, el 77715, lo que se traduce en 504.000 euros. Cada décimo está dotado con 6.000 euros, un buen pellizco para disfrutar de las Navidades y empezar con buen pie el 2026. 

Carmen Castiñeira y su hija Claudia Canosa Castiñeira regentan el bar ubicado en el Paseo da Ribeira, en la zona portuaria, que también vende lotería desde hace más de medio siglo. De hecho, en estos momentos el bar está cerrado por estar en temporada baja, pero mantienen abierta la administración de lotería. Las responsables del establecimiento no pueden estar más satisfechas por este premio, ya que además de ser una cantidad importante, se han estrenado en el sorteo de Navidad. 

Hasta ahora dieron premios en otros juegos del azar, pero es la primera vez que lo hacen en esta campaña, tal como indicaba Claudia Canosa. La responsable del negocio cree que la mayoría de los agraciados son turistas, puesto que la mayor cantidad se ha vendido en verano cuando la localidad es un hervidero de gente de todas la partes. De hecho, alguno ya les llamó tan pronto como salió el sorteo para darles las gracias por el boleto. Algún agraciado de la localidad también hay, aunque sean los menos. 

Claudia Castiñeira afirmó que siempre piden una terminación en 15, que en esta ocasión le ha valido uno de los quintos. Todos los números de este establecimiento son de máquina, por lo que se desmonta el mito de que estos no tocan, tal como bromeaban ayer las responsables del establecimiento en el fin del mundo. “Y para que digan que los números feos no tocan”, indicaba ayer Claudia Canosa, reconociendo que el 77715, no es de los que les llaman “bonitos” precisamente.

En este sentido, la joven está convencida de que no hay números bonitos ni feos, puesto que todos están en el mismo bombo con las mismas posibilidades de salir premiados. Claudia Canosa reconocía que durante toda la mañana han tenido llamadas de todas partes para interesarse por el premio, aunque no hubo demasiado movimiento en el establecimiento. Ahora, con este premio confía en que aumenten las ventas para la campaña de Reyes, puesto que siempre es un incentivo para animar a los clientes. 

La venta de lotería en el bar Miramar se inició en el año 1963 por parte del abuelo de Claudia, que después continuó su madre y ahora también ha entrado ella en el negocio familiar. Su abuelo lo montó en su día, después de que le tocase una quiniela, animado para repartir él mismo la suerte en su propio establecimiento. En los últimos meses el local fisterrán ya ha repartido diferentes premios, que ahora culminan con la lotería de Navidad. 

El pasado año repartieron un premio de 60.000 euros en la lotería Nacional, y en el mes de septiembre dieron otro de 18.000 euros en los mismos juegos del azar, por lo que llevan una temporada de buena racha. Además, en los sorteos de los jueves y de los sábados también han dado un buen número de pellizcos, tal como destacó Claudia Canosa tras conocer que la suerte les había sonreído también en esta ocasión. 

