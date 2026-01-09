La Fundación López Abente convoca el I Concurso de Poesía Escolar

Visita en la biblioteca de Muxía EC

La Fundación Gonzalo López Abente convoca el “I Concurso de Poesía Escolar Gonzalo López Abente” con el obxetivo de fomentar la creatividad literaria entre el alumnado de Educación Primaria y Secundaria y dar así a conocer la figura del poeta muxián entre la gente joven. Está dirigido a todo el alumnado de la Costa da Morte. Habrá tres categorías, la A, para el alumnado de primero a tercero de Primaria; la B, de cuarto a sexto de Primaria; y la C, para los estudiantes de ESO.

El tema deberá ser libre, con poemas inéditos, originales y escritos en gallego. La extensión depende de las categorías, con 10 versos para la A, 16 para la B y 24 para la C. Podrán entregrarse escritos a mano o a ordenador, con un título y un pseudónimo. En el interior del sobre irán todos los datos y la autorización de los padres o tutores. Los trabajos se entregarán en la biblioteca de Muxía hasta el próximo 6 de marzo. El ganador llevará un lote de libros y material escolar valorado en 100 euros, mientras que el segundo premio estará valorado en 50 euros.