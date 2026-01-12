El PSOE de Muxía denuncia que los planes de conciliación son los más caros de la Costa da Morte

El grupo socialista de Muxía Cedida

El PSOE de Muxía denuncia que los programas de conciliación del Concello han pasado de ser gratuitos a convertirse en los más caros de la Costa da Morte, y se compromete a que sean libres de pago de nuevo si vuelven a gobernar. Además, lamenta la “hipocresía” del BNG, por criticar ahora lo que en su día votó a favor, mientras que su grupo, indica, “sempre nos mantemos firmes na coherencia”.

“Votamos en contra de que fose unilateralmente o goberno quen impuxese os prezos públicos sen pasar por pleno e tamén votamos en contra de que as familias muxianas tivesen que pagar por conciliar, polo que non cabe outra opción que ofrecer o que ofrecíamos cando gobernábamos: gratuidade total dos campamentos de conciliación e igualdade de oportunidades”, afirma el portavoz socialista Iago Toba.

Toba indica que se ha cumplido lo que su grupo venía avisando, al haber un mínimo histórico de asistentes a los campamentos navideños. “A falta de rigor, de calidade dos campamentos, a falta de transparencia dos procesos convertendoos en caciquil, e agora o “taxazo” que fixo que os que os plans de conciliación pasasen de gratuitos a ser os mais caros da Costa da Morte están a destruir o forte programa de conciliación co que contaban os muxiáns co anterior goberno”, indica el portavoz socialista.

Ante esta situación, insiste en que cuando el PSOE vuelva a gobernar se retomarán los planes de conciliación de la época de la concejala Olalla Benlloch, en los que ningún usuario quedaba fuera. Además, lamenta las críticas del BNG, cuando este grupo en el pleno votó con el PP y con los Independientes a favor de cobrar por los campamentos.

Afirma que la situación todavía es más grave porque en un pleno anterior, en un “exercicio insólito e inexplicable, o BNG votou a favor de delegar na Xunta de goberno local, formado unicamente por membros do goberno, a imposición de prezos públicos sen necesidad de pasar por pleno, e por tanto privándolle a oposición a posibilidade de votar en contra”. Así, añade que Mercé Barrientos y el BNG deberán explicar a los vecinos por qué se “venderon deste xeito tan descarado”.