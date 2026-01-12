Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

El PSOE de Muxía denuncia que los planes de conciliación son los más caros de la Costa da Morte

Se compromete a que vuelvan a ser gratuitos como cuando estaban en el Gobierno 

Redacción
12/01/2026 20:10
El grupo socialista de Muxía
El grupo socialista de Muxía
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El PSOE de Muxía denuncia que los programas de conciliación del Concello han pasado de ser gratuitos a convertirse en los más caros de la Costa da Morte, y se compromete a que sean libres de pago de nuevo si vuelven a gobernar. Además, lamenta la “hipocresía” del BNG, por criticar ahora lo que en su día votó a favor, mientras que su grupo, indica, “sempre nos mantemos firmes na coherencia”.

 “Votamos en contra de que fose unilateralmente o goberno quen impuxese os prezos públicos sen pasar por pleno e tamén votamos en contra de que as familias muxianas tivesen que pagar por conciliar, polo que non cabe outra opción que ofrecer o que ofrecíamos cando gobernábamos: gratuidade total dos campamentos de conciliación e igualdade de oportunidades”, afirma el portavoz socialista Iago Toba.

 Toba indica que se ha cumplido lo que su grupo venía avisando, al haber un mínimo histórico de asistentes a los campamentos navideños. “A falta de rigor, de calidade dos campamentos, a falta de transparencia dos procesos convertendoos en caciquil, e agora o “taxazo” que fixo que os que os plans de conciliación pasasen de gratuitos a ser os mais caros da Costa da Morte están a destruir o forte programa de conciliación co que contaban os muxiáns co anterior goberno”, indica el portavoz socialista.

 Ante esta situación, insiste en que cuando el PSOE vuelva a gobernar se retomarán los planes de conciliación de la época de la concejala Olalla Benlloch, en los que ningún usuario quedaba fuera. Además, lamenta las críticas del BNG, cuando este grupo en el pleno votó con el PP y con los Independientes a favor de cobrar por los campamentos. 

Afirma que la situación todavía es más grave porque en un pleno anterior, en un “exercicio insólito e inexplicable, o BNG votou a favor de delegar na Xunta de goberno local, formado unicamente por membros do goberno, a imposición de prezos públicos sen necesidad de pasar por pleno, e por tanto privándolle a oposición a posibilidade de votar en contra”. Así, añade que Mercé Barrientos y el BNG deberán explicar a los vecinos por qué se “venderon deste xeito tan descarado”.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Campo de fútbol municipal de Verdillo

Carballo invertirá casi 62.000 euros en mejorar el campo de fútbol de Verdillo
A. Pérez Cavolo
Vista de la playa ceense de Lires

La calidad del agua de la playa ceense de Lires sigue siendo insuficiente para el baño
A. Pérez Cavolo
Una escena de la obra "Papel 2.0"

El IES Alfredo Brañas acoge una función para prevenir el acoso escolar
Redacción
Taller de inteligencia emocional en Lemaio el primer día

Afaber lleva a Lemaio sus talleres de inteligencia emocional
Redacción