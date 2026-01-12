Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

La Xunta impulsa la eficiencia energética en los equipamientos culturales de la Costa da Morte

La delegada Belén do Campo visitó la biblioteca de Corcubión este lunes 

Redacción
12/01/2026 20:47
Belén do Campo en su visita a Corcubión este lunes
Belén do Campo en su visita a Corcubión este lunes
Cedida
La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el director territorial de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez, visitó este lunes las mejoras que se ejecutaron en la biblioteca municipal y en la sala museo de la Casa de Cultura de Corcubión para mejorar el equipamiento y las instalaciones y locales utilizados para actividades culturales. 

El Concello recibió una ayuda de 27.000 euros para estas actuaciones, que consistieron en dotar los espacios de un sistema de calefacción eficiente y respetuoso con el medio ambiente, sustituyendo el actual sistema, ya obsoleto y con un alto consumo, basado en resistencias eléctricas. Así, se solucionaron los problemas existentes, con una potencia muy elevada pero poco eficiente y con un elevado consumo para las arcas municipales. 

En las dependencias culturales se instaló el sistema de bomba de bomba de calor, una fuente de energía renovable que aprovecha el calor del aire y permite reducir notablemente el consumo energético y las emisiones de dióxido de carbono. El nuevo sistema aprovecha la unidad exterior del salón de actos de la Casa da Cultura, lo que permite una mejora notable de la eficiencia energética. 

La delegada de la Xunta recordó durante su visita que el Gobierno gallego impulsó estas ayudas para la mejora de equipamientos culturales en la convocatoria del pasado año, con actuaciones en diferentes concellos de la Costa da Morte. Además de Corcubión se beneficiaron de estas ayudas los concellos de Cee, Muxía, Zas y A Laracha, lo que supuso un presupuesto total de 71.000 euros.

 En la provincia de A Coruña recibieron estas aportaciones 22 concellos, por un importe total de más de 200.000 euros. En toda Galicia se mejoraron 44 infraestructuras, con un presupuesto de unos 500.000 euros, destinado a actuar en bibliotecas, archivos y locales culturales municipales para la modernización de estos espacios. Estas ayudas sirven para financiar los gastos de reformas, obras de ampliación, mejora de la accesibilidad y también para la adquisición de equipamiento como material escénico, iluminación, sonido o audiovisual.

