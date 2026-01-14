Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Fisterra calienta motores para su Entroido más tradicional

Este año las comparsas no están obligadas a participar en el desfile del sábado 14 de febrero

Redacción
14/01/2026 21:09
Concurso de disfraces en Fisterra el pasado año
Concurso de disfraces en Fisterra el pasado año
IG
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Fisterra ya calienta motores para su Entroido más tradicional, cuyo día grande se celebrará el martes 17 de febrero. Este año se introducen algunos cambios en las bases del concurso de comparsas y de los grupos.

Las comparsas no tienen la obligación de participar en el desfile del sábado 14 de febrero por las calles del pueblo, al contrario de lo que ocurría hasta ahora. Las que lo hagan optarán a dos premios en metálico de 200 y 150 euros respectivamente. Los grupos por su parte tienen un premio de 150 euros y otro de 100 para los dos mejores. El Concello de Fisterra ya abrió el plazo para anotarse en el concurso de comparsas, que deberán de tener un mínimo de 15 participantes. Las inscripciones serán hasta el día 2 de febrero en las dependencias municipales.

 En el caso de los grupos oscilarán entre 3 y 14 personas. Se establecen premios para las tres primeras comparsas, con 1.700, 1.400 y 1.200 euros respectivamente. También habrá un accésit de 350 euros para las agrupaciones que no consigan ningún premio. Como es habitual, se valorará la calidad y caracterización de los disfraces, la puesta en escena y la parodia y contenido de las canciones o letras. La actuación contará con un tiempo máximo de 30 minutos.

 Aunque el martes de Entroido es el día grande en Fisterra con los desfiles de comparsas, la fiesta se prolongará durante todo el fin de semana. El sábado 14 será el tradicional desfile de disfraces de grupos y comparsas, a partir de las 18.00 horas. En este caso se valorará el disfraz, el maquillaje y la originalidad. 

Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 12 de febrero, aunque también podrán anotarse el mismo día en el lugar de salida. El domingo 15 se celebrará el concurso infantil y de adultos de disfraces, a partir de las 17.00 horas en la plaza.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Acto de colocación de la primera piedra de la planta de carbón vegetal de Xeal en Dumbría

La nueva planta de carbón de Dumbría, clave para el futuro de Xeal en Galicia
A. Pérez Cavolo
Cocido de Campal en su edición del pasado año

La Asociación Campal prepara su cocido social para el 7 de febrero en Buño
Redacción
Una escena de la función este miércoles en el IES carballés Alfredo Brañas

Alumnado del Alfredo Brañas reflexiona sobre el bullying a través del teatro
Redacción
Alcaldes y miembros de la CMAT en Fitur el pasado año

La CMAT presentará en Fitur su nueva campaña turística
Redacción