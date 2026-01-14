Fisterra calienta motores para su Entroido más tradicional

Concurso de disfraces en Fisterra el pasado año IG

Fisterra ya calienta motores para su Entroido más tradicional, cuyo día grande se celebrará el martes 17 de febrero. Este año se introducen algunos cambios en las bases del concurso de comparsas y de los grupos.

Las comparsas no tienen la obligación de participar en el desfile del sábado 14 de febrero por las calles del pueblo, al contrario de lo que ocurría hasta ahora. Las que lo hagan optarán a dos premios en metálico de 200 y 150 euros respectivamente. Los grupos por su parte tienen un premio de 150 euros y otro de 100 para los dos mejores. El Concello de Fisterra ya abrió el plazo para anotarse en el concurso de comparsas, que deberán de tener un mínimo de 15 participantes. Las inscripciones serán hasta el día 2 de febrero en las dependencias municipales.

En el caso de los grupos oscilarán entre 3 y 14 personas. Se establecen premios para las tres primeras comparsas, con 1.700, 1.400 y 1.200 euros respectivamente. También habrá un accésit de 350 euros para las agrupaciones que no consigan ningún premio. Como es habitual, se valorará la calidad y caracterización de los disfraces, la puesta en escena y la parodia y contenido de las canciones o letras. La actuación contará con un tiempo máximo de 30 minutos.

Aunque el martes de Entroido es el día grande en Fisterra con los desfiles de comparsas, la fiesta se prolongará durante todo el fin de semana. El sábado 14 será el tradicional desfile de disfraces de grupos y comparsas, a partir de las 18.00 horas. En este caso se valorará el disfraz, el maquillaje y la originalidad.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el día 12 de febrero, aunque también podrán anotarse el mismo día en el lugar de salida. El domingo 15 se celebrará el concurso infantil y de adultos de disfraces, a partir de las 17.00 horas en la plaza.