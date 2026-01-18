La Costa da Morte prepara su desembarco en Fitur, que comienza este miércoles

El alcalde de Fisterra con la invitación al Papa CF

El Concello de Fisterra acaba de invitar de forma oficial al Papa para visitar esta localidad el próximo Año, con motivo del Año Santo. El alcalde, Luis Ínsua, acudió el pasado viernes al Arzobispado de Santiago de Compostela para hacer llegar la invitación al Pontífice, dada su previsible visita a la catedral de Santiago en el Año Jacobeo.

El regidor expuso las diferentes justificaciones para que León XIV pueda llegar hasta el fin del mundo. En primer lugar, la vinculación secular de este concello con la tradición jacobea, recogida en el Códice Calixtino. También alude a la consideración de ser el kilómetro cero de la ruta jacobea, a las cartas remitidas al Papa Martín V sobre los peregrinos que llegaban hasta Santa María de Fisterra y a la bula papal de Benedicto XIII, ofreciendo indulgencias cristianas para que visitasen este templo. El Concello confía que el Pontífice atienda la petición.