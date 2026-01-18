El PSOE acusa al Gobierno de desprestigiar a Muxía con sus "mentiras" en Fitur
Critica que no se llevase a cabo el proyecto presentado el pasado año en la feria, Percibe Muxía
El PSOE de Muxía acusa al Concello de “desprestigiar” el municipio por las “mentiras” de la campaña “Percibe Muxía” presentada el pasada año. Recuerda que en la feria se anunció este evento para celebrarse a lo largo del 2025, pero no se hizo nada.
“Este programa consistía únicamente nun folleto sen nada detrás”, critica el portavoz, Iago Toba, que lamentan que no hubiese financiación ni ningún acuerdo con los percebeiros y el sector turístico para llevarlo a cabo. En su opinión, es “un engano ao sector turístico nacional e internacional, que causa desprestixio ao nome de Muxía, ás suas xentes e ao sector turístico local”, e insiste en que no se puede ir a Fitur “con una mentira”.
El exalcalde recuerda los años en los que él mimo acudió a la feria representando al municipio, con una “programación propia, participación en foros, presencia propia no stand máis importante como o de Turespaña coa asistencia de ministros e secretarios de estado do ramo e turoperadores especializados”.
Toba acusa al Gobierno al mentir de nuevo por justificar que no tuvo financiación para el proyecto, ya que el informe detalla que el Concello “non atende nin contesta ao requerimento de documentación realizado, polo que non dispón de información para a correcta valoración”.