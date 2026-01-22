Una charla sobre la importancia de la alimentación para enfermos de cáncer, este viernes en Cee

Miembros de la junta local de la AECC de Cee EC

El auditorio Baldomero Cores de Cee acogerá esta tarde (18.00 horas) una charla sobre alimentación y nutrición organizada por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer de Cee. El nutricionista Oliver Sambad-Baliña Durán hablará sobre la importancia de la nutrición en la prevención del cáncer y también durante el tratamiento de esta enfermedad.

La propuesta forma parte de la programación cultural del Concello para este primer trimestre, que comenzaba el pasado 14 de enero con la inauguración de la exposición XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica, que se podrá ver hasta el día 1 de febrero.

La siguiente actividad será el martes 27, un obradoiro de grabado, que se llevará a cabo en la Casa de Cultura, en dos turnos, a las 16.00 y a las 18.00 horas. Está dirigido a los mayores de 12 años y es necesario anotarse previamente en la biblioteca municipal. El 7 de febrero continúa la programación con la música del grupo Unto Vello.