Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Una charla sobre la importancia de la alimentación para enfermos de cáncer, este viernes en Cee

Un nutricionista hablará sobre la alimentación en la prevención y durante la enfermedad

Redacción
22/01/2026 20:43
Miembros de la junta local de la AECC de Cee
Miembros de la junta local de la AECC de Cee
EC
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El auditorio Baldomero Cores de Cee acogerá esta tarde (18.00 horas) una charla sobre alimentación y nutrición organizada por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer de Cee. El nutricionista Oliver Sambad-Baliña Durán hablará sobre la importancia de la nutrición en la prevención del cáncer y también durante el tratamiento de esta enfermedad. 

La propuesta forma parte de la programación cultural del Concello para este primer trimestre, que comenzaba el pasado 14 de enero con la inauguración de la exposición XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica, que se podrá ver hasta el día 1 de febrero.

 La siguiente actividad será el martes 27, un obradoiro de grabado, que se llevará a cabo en la Casa de Cultura, en dos turnos, a las 16.00 y a las 18.00 horas. Está dirigido a los mayores de 12 años y es necesario anotarse previamente en la biblioteca municipal. El 7 de febrero continúa la programación con la música del grupo Unto Vello.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Temporal en Fisterra

Activada la alerta roja por olas de hasta ocho metros en el litoral de la Costa da Morte
A. Pérez Cavolo
Un puesto de verduras en la feria de Carballo este jueves

Las verduras acaparan la atención en la feria de Carballo
Redacción
Representantes municipales y directivos de CMAT posan con representantes de la Xunta y del a Diputación en el segundo día de Fitur

La CMAT reivindica en Fitur la identidad y autenticidad de la Costa da Morte
Manuel Froxán Rial
El portavoz de la formación, Serxio Domínguez

El BNG de Cee defiende mejoras en agua, saneamiento y espacios públicos para el POS+26
Redacción