Fisterra

La Fundación Fernando Blanco vuelve a premiar a los mejores expedientes

Se distinguirá a cinco estudiantes, que recibirán 500 euros en metálico y bonos de compra 

Redacción
23/01/2026 22:10
Acto de la entrega de premios del curso anterior
Acto de la entrega de premios del curso anterior
EC
La Fundación Fernando Blanco de Lema y el instituto ceense del mismo nombre acaban de convocar los XV Premios Académicos Fernando Blanco para el curso 2025-2026, en el que se volverán a premiar los cinco mejores expedientes del centro educativo. 

La iniciativa, además de reconocer el esfuerzo del alumnado, pretende recuperar una tradición histórica de la entidad, puesto que en el reglamento original de 1886 ya se recogía la necesidad de agasajar a los mejores expedientes de cada curso. Hasta hora fueron reconocidos un total de 70 alumnos de este centro ceense. 

Los premios reconocerán los mejores expedientes en los cursos de 1º de FP Básica, 3º de ESO, 1º Bachiller, 1º de Ciclo Medio y 1º de Ciclo Superior. Cada uno de los galardones está valorado en 500 euros (280 en metálico y 220 a gastar en los establecimientos colaboradores. Para optar a estos galardones, los estudiantes deberán de tener todas las materias aprobadas en la primera convocatoria, con una nota media mínima de 8,5. 

Los locales colaboradores son Aurora Sport Dequip, Centro Comercial Finisterrae, Fersi Papelería, Cabo Sport, Inforneria, Xeal, Parques e Xardíns Manuel García, Roberto G. Rigaut SL, O Semáforo de Fisterra y Abanca.

