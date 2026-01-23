Mi cuenta

Diario de Ferrol

Fisterra

La historia de las 'salgaduras' de Corcubión, en el nuevo libro de Santiago Llovo

La conselleira do Mar destacó en la presentación la importancia de la obra para preservar la identidad local 

Redacción
23/01/2026 21:46
La conselleira do Mar, en la presentación del libro de Santiago Llovo, a su derecha
IG
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participó el jueves en la presentación del libro ‘Corcubión, a súa historia salgada’, en esta  localidad. La nueva publicación de Santiago Llovo recoge la historia que representó en esta villa la actividad empresarial vinculada a las fábricas de sardina a lo largo del tiempo, que, en palabras de Villaverde, representa “a Galicia Calidade da nosa cultura mariñeira”.

 La obra de investigación permite identificar orígenes, dueños, embarcaciones o productos comercializados, entre otros elementos identitarios del patrimonio marinero desarrollado en la zona de Fisterra. Este trabajo, indicó la conselleira, "devolve ao mar de Galicia a fortaleza, e ás nosas vilas a autoestima do pasado, do presente e do futuro".

Para sacar a la luz esta obra el autor contó con la colaboración de la  Asociación Galega do Patrimonio Industrial-BUXA, que le permitió  plasmar la realidad de los últimos 300 años de historia de "salgaduras" y maderas. “Un labor investigador excepcional que xa forma parte da literatura que versa sobre o mar, as súas xentes e o seus costumes”, subrayó la conselleira.

