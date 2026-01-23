La historia de las 'salgaduras' de Corcubión, en el nuevo libro de Santiago Llovo

La conselleira do Mar, en la presentación del libro de Santiago Llovo, a su derecha IG

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, participó el jueves en la presentación del libro ‘Corcubión, a súa historia salgada’, en esta localidad. La nueva publicación de Santiago Llovo recoge la historia que representó en esta villa la actividad empresarial vinculada a las fábricas de sardina a lo largo del tiempo, que, en palabras de Villaverde, representa “a Galicia Calidade da nosa cultura mariñeira”.

La obra de investigación permite identificar orígenes, dueños, embarcaciones o productos comercializados, entre otros elementos identitarios del patrimonio marinero desarrollado en la zona de Fisterra. Este trabajo, indicó la conselleira, "devolve ao mar de Galicia a fortaleza, e ás nosas vilas a autoestima do pasado, do presente e do futuro".

Para sacar a la luz esta obra el autor contó con la colaboración de la Asociación Galega do Patrimonio Industrial-BUXA, que le permitió plasmar la realidad de los últimos 300 años de historia de "salgaduras" y maderas. “Un labor investigador excepcional que xa forma parte da literatura que versa sobre o mar, as súas xentes e o seus costumes”, subrayó la conselleira.