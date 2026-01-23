Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Rescatan una balsa salvavidas de un mercante maltés en una playa de Fisterra

Ep
23/01/2026 16:13
Rescatan una balsa salvavidas de un mercante maltés en una playa de Fisterra
Rescatan una balsa salvavidas de un mercante maltés en una playa de Fisterra
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Gardacostas de Galicia ha rescatado este viernes una balsa salvavidas en la playa Mar de Fora, en Fisterra.

Los agentes del servicio autonómico, explican en un comunicado, actuaron en cuanto recibieron el aviso del 112, comprobando que la embarcación pertenece al mercante extranjero Karekare, con bandera maltesa, y que pasó navegando la pasada noche frente a la costa fisterrá.

Según las pesquisas realizadas por el dispositivo desplegado, correspondiente a la Unidad Operativa que Gardacostas tiene en Muxía, se determinó que el buque pudo perder la balsa en un golpe de mar, provocado por la borrasca Ingrid que desde las últimas horas mantiene la costa gallega en alerta roja.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El programa CaixaProinfancia acompaña a 67.000 niños en situación de vulnerabilidad en toda España cedidas

La Fundación ”la Caixa” impulsa el futuro de 763 niños gallegos en situación de vulnerabilidad
Redacción
Temporal en Fisterra

Activada la alerta roja por olas de hasta ocho metros en el litoral de la Costa da Morte
A. Pérez Cavolo
Un puesto de verduras en la feria de Carballo este jueves

Las verduras acaparan la atención en la feria de Carballo
Redacción
Representantes municipales y directivos de CMAT posan con representantes de la Xunta y del a Diputación en el segundo día de Fitur

La CMAT reivindica en Fitur la identidad y autenticidad de la Costa da Morte
Manuel Froxán Rial