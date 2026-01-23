Rescatan una balsa salvavidas de un mercante maltés en una playa de Fisterra Cedida

Gardacostas de Galicia ha rescatado este viernes una balsa salvavidas en la playa Mar de Fora, en Fisterra.

Los agentes del servicio autonómico, explican en un comunicado, actuaron en cuanto recibieron el aviso del 112, comprobando que la embarcación pertenece al mercante extranjero Karekare, con bandera maltesa, y que pasó navegando la pasada noche frente a la costa fisterrá.

Según las pesquisas realizadas por el dispositivo desplegado, correspondiente a la Unidad Operativa que Gardacostas tiene en Muxía, se determinó que el buque pudo perder la balsa en un golpe de mar, provocado por la borrasca Ingrid que desde las últimas horas mantiene la costa gallega en alerta roja.