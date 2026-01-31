Aspadex rindió un homenaje a Concha Seoane, su directora durante más de 40 de años

Homenaje Concha Seoane este sábado Víctor Hugo

Aspadex rindió este sábado un homenaje a Concha Seoane López, que fue directora de la entidad durante más de cuarenta años y que acaba de jubilarse. El acto, al que acudieron alcaldes de la comarca, concejales, usuarios y familia, fue un reconocimiento a la trayectoria profesional y humana de esta mujer, que recibió numerosos halagos y muestras de cariño por parte de los presentes.

Al finalizar el acto institucional, se llevó a cabo una comida en el restaurante A Lagoa, en Vimianzo. En el acto también se descubrió una placa, dando así el nombre de la homenajeada al edificio de Aspadex. Concha Seoane pasará a ser la presidenta de honor de la entidad. Su presidente, Evaristo Lema, destacó el trabajo realizado durante las más de cuatro décadas, los 365 días del año e indicó que siempre seguirá vinculada a Aspadex, al tiempo que agradecía los logros que se consiguieron durante esta época.

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, además de destacar igualmente la labor de Concha Seoane desde el punto de vista humano y profesional, quiso poner en valor su “traballo incansable” durante los más de 40 años. “Grazas ao seu traballo Aspadex medrou como entidade, pero sobre todo medrou como referente humano e social na nosa comarca”, subrayó”. “Desde os centros ocupacionais ata a atención temperá, desde o apoio ás familias ata a defensa dunha vida digna para as persoas con discapacidade intelectual, a túa mirada foi sempre a mesma: poñer á persoa no centro”, añadió, además de celebrar “un camiño ben andado” de la homenajeada.

Concha Seoane por su parte, además de agradecer ese reconocimiento, recordó que ella, cuando llegó hace 42 años tenía muy claro que era fundamental conseguir que hubiese los servicios necesarios para las personas con discapacidad intelectual.