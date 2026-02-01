Fisterra, punto de partida de la marcha mundial por la paz

Peregrinaje por la paz, con salida este domingo en Fisterra Darío Gómez

El Fisterra Peacewalk, una marcha mundial por la paz que recorrerá a pie los más de 8.500 kilómetros del “Camino de la Paz”, también conocido como “Jerusalem Way”, comenzó este fin de semana.

Se trata de la ruta de peregrinación más larga del mundo, que tiene previsto concluir en junio de 2027. La iniciativa nace como una respuesta para promover soluciones de paz efectivas y duraderas. Peacewalk se define como una auténtica “escuela de paz en movimiento”, un espacio vivo de aprendizaje, encuentro y reflexión colectiva. Durante un año y medio, la marcha atravesará diversas localidades de varios países de Europa y Oriente Medio donde se celebrarán eventos, encuentros culturales y festivales por la paz.

El Mercado Cultural de Fisterra acogió el sábado el acto inaugural de esta peregrinación, cuya primera etapa tuvo lugar este domingo, con salida desde la Praza da Constitución hasta Cee. El evento comenzó su andadura con caminantes procedentes de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y España. La peregrinación continuará por tierras gallegas haciendo paradas en diferentes zonas.