Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fisterra

Fisterra, punto de partida de la marcha mundial por la paz

Peacewalk recorrerá a pie los más de 8.500 kilómetros del camino de Jerusalén con fecha de llegada a mediados de 2027

Redacción
01/02/2026 23:41
Peregrinaje por la paz, con salida este domingo en Fisterra
Peregrinaje por la paz, con salida este domingo en Fisterra
Darío Gómez
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Fisterra Peacewalk, una marcha mundial por la paz que recorrerá a pie los más de 8.500 kilómetros del “Camino de la Paz”, también conocido como “Jerusalem Way”, comenzó este fin de semana. 

Se trata de la ruta de peregrinación más larga del mundo, que tiene previsto concluir en junio de 2027. La iniciativa nace como una respuesta para promover soluciones de paz efectivas y duraderas. Peacewalk se define como una auténtica “escuela de paz en movimiento”, un espacio vivo de aprendizaje, encuentro y reflexión colectiva. Durante un año y medio, la marcha atravesará diversas localidades de varios países de Europa y Oriente Medio donde se celebrarán eventos, encuentros culturales y festivales por la paz. 

El Mercado Cultural de Fisterra acogió el sábado el acto inaugural de esta peregrinación, cuya primera etapa tuvo lugar este domingo, con salida desde la Praza da Constitución hasta Cee. El evento comenzó su andadura con caminantes procedentes de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y España. La peregrinación continuará por tierras gallegas haciendo paradas en diferentes zonas.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Paiosaco-O Val

Aire para el Paiosaco y sendas derrotas para Sofán y Dumbría
Redacción
Trail da Filloa de Zas

El Trail da Filloa de Zas cosecha un nuevo éxito
Rosa Balsa Silveira
Tráfico Laracha

Los socialistas denuncian el "caos" y la "inseguridad" en el entorno del colegio larachés
Redacción
Rubén Lorenzo y Carmen Pomar

El PP afirma que el Concello de Carballo ahorrará 1,3 millones de euros al aumentar la Xunta su aportación al SAF
Redacción