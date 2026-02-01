Mi cuenta

La Xunta inaugura la tercera casa del mayor del municipio de Fisterra, situada en Vilar

Antón Acevedo estuvo en la inauguración de este servicio para asistir a dependientes moderados

Redacción
01/02/2026 00:24
Casa mayor Fisterra
Inauguración de la casa del mayor en Fisterra
Cedida
La Xunta de Galicia abrió ayer la tercera casa del mayor del municipio de Fisterra, situada en el lugar de Vilar. El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, estuvo por la mañana en la inauguración de este servicio, en el que recibirán atención gratuita personas con 60 o más años de edad que tengan una dependencia moderada. 

Estos cuidados incluyen manutención, higiene y el desarrollo de actividades de ocio y cognitivas para favorecer un envejecimiento activo y saludable. El horario de atención será de un máximo de ocho horas diarias y durante todo el año, salvo los días festivos y el mes de vacaciones. Antón Acevedo destacó la importancia de las casas del mayor, subrayando que ofrecen una atención individualizada a grupos pequeños, ya que como norma general cada una de ellas tiene un máximo de cinco usuarios. 

También valoró que favorecen la conciliación familiar, ayudan a fijar población en el rural y dinamizan la economía local allí donde se asientan. Desde la Xunta afirman que continúan así fortaleciendo la red de recursos para el cuidado de las personas mayores que viven en municipios rurales poco poblados, con el fin de hacer posible que cumplan su deseo mayoritario de permanecer en su entorno y cerca de sus casas, familiares y allegados. A este objetivo responde la red de casas del mayor que están en funcionamiento por toda la comunidad, una iniciativa que, desde que la Xunta la puso en marcha en 2018 con la primera convocatoria de ayudas, está teniendo muy buena acogida tanto por parte de los ayuntamientos como de las personas mayores usuarias y sus familias. Galicia cuenta actualmente con una red formada por unos 160 recursos de este tipo, que suman alrededor de 800 plazas totalmente gratuitas para los mayores. La Administración autonómica concede ayudas tanto para acometer las obras necesarias para poner en marcha el servicio como para el mantenimiento de la actividad. 

