El PSOE presenta 25 propuestas “para mellorar Muxía” y critica el rechazo del Gobierno local

El grupo municipal socialista de Muxía presentó ayer en el núcleo de Leis el documento “25 propostas para mellorar o Concello de Muxía”, que recoge una serie de actuaciones en las diferentes parroquias y en el núcleo urbano para que el Gobierno incluya las que considere oportunas en el POS+2026.

Las actuaciones están centradas en cuatro tipos de infraestructuras: viarias, de saneamiento, de núcleos y de equipamientos. Entre ellas figuran la renovación de los lugares interiores de Vilarmide, Calo o Agrododío; depuradoras en Muxía, Senande y Os Muíños; nuevo firme en aglomerado en las vías Baltar-Añobres, Sinagoga-Buiturón-Bardullas o los accesos al núcleo de Sorna; renovación integral de las instalaciones del campo de fútbol de Arliña o el polideportivo municipal, así como pistas deportivas en Morpeguite y Senande; firmes nuevos en el Camiño da Pel y en el Paseo do Coído; mejora del alumbrado público o nuevas fases de las aceras en Os Muíños o Frixe, entre otras muchas.

El portavoz, Iago Toba, denuncia que las llevaron a la comisión informativa, pero PP, BNG e Independientes “impediron a que as expuxésemos para tratalas e debatilas”.

"Este goberno de Javier Sar volve a demostrar a prepotencia coa que goberna: pedían diálogo e resulta que nin queren escoitar as nosas propostas. Nós estamos na oposición agora, e non faremos o que facían eles continuamente, bloquear e votar non a todo” explica Iago Toba, que indica que igualmente las hicieron llegar al gobierno mediante el registro oficial en el Concello.