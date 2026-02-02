El PSOE presenta 25 propuestas “para mellorar Muxía” y critica el rechazo del Gobierno local
Lamenta que les impidiesen presentar la iniciativa en la comisión informativa
El grupo municipal socialista de Muxía presentó ayer en el núcleo de Leis el documento “25 propostas para mellorar o Concello de Muxía”, que recoge una serie de actuaciones en las diferentes parroquias y en el núcleo urbano para que el Gobierno incluya las que considere oportunas en el POS+2026.
Las actuaciones están centradas en cuatro tipos de infraestructuras: viarias, de saneamiento, de núcleos y de equipamientos. Entre ellas figuran la renovación de los lugares interiores de Vilarmide, Calo o Agrododío; depuradoras en Muxía, Senande y Os Muíños; nuevo firme en aglomerado en las vías Baltar-Añobres, Sinagoga-Buiturón-Bardullas o los accesos al núcleo de Sorna; renovación integral de las instalaciones del campo de fútbol de Arliña o el polideportivo municipal, así como pistas deportivas en Morpeguite y Senande; firmes nuevos en el Camiño da Pel y en el Paseo do Coído; mejora del alumbrado público o nuevas fases de las aceras en Os Muíños o Frixe, entre otras muchas.
El portavoz, Iago Toba, denuncia que las llevaron a la comisión informativa, pero PP, BNG e Independientes “impediron a que as expuxésemos para tratalas e debatilas”.
"Este goberno de Javier Sar volve a demostrar a prepotencia coa que goberna: pedían diálogo e resulta que nin queren escoitar as nosas propostas. Nós estamos na oposición agora, e non faremos o que facían eles continuamente, bloquear e votar non a todo” explica Iago Toba, que indica que igualmente las hicieron llegar al gobierno mediante el registro oficial en el Concello.