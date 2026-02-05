Cartel de Unto Vello EC

El Concello de Cee comienza el Mes de Rosalía con una programación muy variada, donde no faltará la música, la fotografía, la magia y el teatro, además del recuerdo especial para una de las escritoras más relevantes de la literatura, con motivo del 189 aniversario de su nacimiento.

Por este motivo, habrá una muestra bibliográfica sobre Rosalía de Castro en la biblioteca municipal y el 24 de febrero tendrá lugar un espectáculo dedicado al alumnado escolar de Educación Infantil del municipio ceense.

Antes de esta conmemoración están previstas otras propuestas culturales y mañana mismo 7 de febrero tendrá lugar el concierto de Unto Vello, un soplo de aire fresco en el panorama gallego, que bebe de las recogidas de la música tradicional. Será a las 20.15 euros y las entradas cuestan 5 euros (3 con descuento).

La semana siguiente será el turno de la fotografía con un referente en la comarca: Enrique García que inaugurará el 14 de febrero la muestra “Luz de outono na Costa da Morte”, y estará abierta durante un mes. Después de finalizar el Entroido, el 28 de febrero, llega un espectáculo de magia, “Degustación de imposibles”, a cargo del artista internacional Joshua Kenneth.