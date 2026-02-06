Mi cuenta

Fisterra

El PSOE de Muxía critica que los demás partidos tumbasen su propuesta del POS

Lamenta que se perdiese la oportunidad de conseguir más obras con sus 25 propuestas

Redacción
06/02/2026 23:44
El PSOE de Muxía, a través de su portavoz, Iago Toba, criticó ayer “la pinza” de PP, BNG e Independientes para tumba la enmienda de los socialistas al POS, en la que aumentan las obras además de conservar todas las propuestas por el gobierno. “El bloque de la moción de censura” tumbó una enmienda que “contaba con el visto bueno de intervención y secretaría por estar presentada en tiempo y forma y acompañada por los preceptivos proyectos”, denunció Toba. 

Señala el PSOE que la votación tuvo que repetirse por la ausencia de una concejala popular, por lo que el BNG se posicionó con PP e IxM para “eliminar las obras de Leis, Senande y Ozón”. Explica el PSOE que nadie se esperaba que presentase los proyectos para respaldar sus propuestas, tal y como hizo. 

Añade que, en un principio, la portavoz nacionalista, Mercedes Barrientos, intentó abstenerse, “pero al darse cuenta el alcalde y la portavoz popular que así perdería la voluntad de rechazar” la iniciativa socialista, el BNG “recibió indicaciones de PP e Independientes, teniendo que ‘bajar las orejas’ y votar en contra de la enmienda, que quedó rechazada”. Toba lamenta que por ello se perdiese la oportunidad de conseguir más obras, a través de las 25 propuestas de los socialistas.

