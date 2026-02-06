La Universidade Sénior vuelve a Cee en su segunda edición

Universidade Sénior en Cee en su pasada edición IG

La Universidade Sénior, el programa universitario para mayores de 50 años de la Universidade de A Coruña (UDC), regresará a Cee en mes de marzo en su segunda edición. Las personas interesadas en participar ya pueden insribirse y el plazo estará abierto hasta el próximo 25 de febrero. Pueden anotarse online en la web de la UDC Sénior o de forma presencial en el Concello de Cee, en el departamento de Deportes.

La iniciativa cuenta con la financiación de la Xunta de Galicia y la colaboración del Concello de Cee. Como es habitual en este programa, se divide en tres módulos, con sesiones teóricas impartidas por profesorado de la UDC. Serán dos días a la semana, en horario de 17.00 a 19.00 horas en la Casa de Cultura, con diferentes temas de interés cultural, científico y sanitario.

El primer módulo es el de Humanidades y Ciencias Sociales y arrancará el 2 de marzo con la sesión “O xigante esperto: China, a gran descoñecida”, a cargo del profesor Iván Nieto Cerdeiriña. Al día siguiente será el turno de “Arte de vangarda: manual de instrucións”, con Fernando Agrasar Quiroga. El 9 de marzo remata el primer modulo con la sesión “A xustiza penal en España: mitos e realidades”, con los profesores Eva María Souto García y José Antonio Ramos Vázquez.

El 16 de marzo dará comienzo el segundo módulo, dedicado a las Ciencias da Terra y Tecnología. La primera conferencia lleva por título “A revolución dixital na xestión da auga”, con Antonio J. Díaz Longueira. Al día siguiente se abordará como serán los coches del futuro y si de moverán con hidrógeno, con Socorro Castro García, para concluir el 23 de marzo con un análisis de los incendios forestales con Elvira Santiago Gómez.

El tercer módulo, Ciencias da vida e da saúde, dará comienzo el 7 de abril con la sesión “Evolución ou extinción: eu decido”, a cargo de Esther Fernández Fernández. El día 8, Casto Rivadullo Fernández hablará sobre “Cerebro: memoria, sono e rock and roll”, y el día 13, Salvador Fojón Polanco abordará las causas, consecuencias y soluciones alrededor del cambio climático. Con este programa, la Universiade Sénior reafirma su compromiso de responder a las inquietudes de la población, en sus diferentes ámbitos.

Por otra parte, el próximo martes 10 de febrero comenzará el programa de la Universidade Sénior en Baio (Zas), el primer concello de la comarca donde llegó la iniciativa.