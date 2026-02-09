El pesquero ‘Abra de Muxía’ rescata a los siete tripulantes de un buque escorado frente a la costa de Cedeira

Helimer EC

Los siete tripulantes del pesquero ‘Itoitz’ tuvieron que ser rescatados por el pesquero ‘Abra de Muxía’ después de que su buque sufriese una escora y quedase a la deriva. Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, el incidente se produjo sobre las 10.50 horas de ayer cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero ‘Abra de Muxía’.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña. Fue el propio patrón del pesquero ‘Itoitz’ el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva. El suceso ocurrió frente a la costa de Cedeira.

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo evacuó a los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. A la zona también acudió el buque María Pita de Salvamento Marítimo. Según detallan las mismas fuentes, la emergencia fue coordinada por el Centro de Salvamento Marítimo de Fisterra, bajo la dirección de la Capitanía Marítima de A Coruña.