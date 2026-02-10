La Xunta invertirá más de 46.000 euros en la mejora de la escuela infantil de Fisterra

El gerente del Consorcio Galego y el alcalde fisterrán, en la visita de ayer | cedida

a Xunta invertirá más de 46.000 euros en obras de mejora en la escuela infantil de Fisterra, perteneciente a la red pública autonómica. El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar Perfecto Rodríguez, y el alcalde, Luís Insua, firmaron ayer el convenio de colaboración para la ejecución de esta actuación y visitaron el centro. Las obras, que se encargará de ejecutar el Concello el próximo verano, consistirán en el suministro e instalación de toldos en el patio exterior, así como en el pintado de las fachadas, de las aulas y del comedor.

También se instalarán un nuevo falso techo en la cocina y una puerta de acceso a aulas, además de renovarse las mosquiteras, los rodapiés y los protectores de esquinas.

Perfecto Rodríguez enmarcó esta intervención en el compromiso de la Xunta con la atención a la infancia y el apoyo a la conciliación de las familias, a través de inversiones de mejora en los centros de 0 a 3 años o también con medidas como la gratuidad.

Al respeto, destacó que este es el cuarto curso consecutivo en el que las familias gallegas no tienen que pagar nada por la atención educativa de sus hijos en las escuelas 0-3 de la Xunta, dependiente de un ayuntamiento, de iniciativa social o privada.

Afirmó que gracias a la gratuidad Galicia lidera la tasa de escolarización en el primer ciclo de Infantil con un 65%, 15 puntos por encima de la media nacional. La mejora del centro fisterrán forma parte de un nuevo programa de intervenciones en escuelas infantiles públicas.

La Xunta destinará la estas actuaciones, cerca de 980.000 euros procedentes del Fondo de Cohesión y Transformación Social (FCT). Con estos fondos se acometerán actuaciones de reforma, de ampliación, de renovación de cubiertas y fachadas o de equipación, en función de las necesidades que tengan los centros.