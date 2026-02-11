Salvamento Marítimo de Fisterra atendió a 457 personas durante el año pasado

Helicóptero de Salvamento marítimo Archivo

Los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo en Galicia —Fisterra, A Coruña y Vigo— prestaron durante 2025 rescate, asistencia o búsqueda a un total de 999 personas, 556 actuaciones menos que un año atrás. Según los datos difundidos ayer por Salvamento Marítimo, el centro de Fisterra asistió a 457 personas, el de A Coruña a 130 y el de Vigo a 412.

Entre los incidentes ocurridos en Galicia, se vieron implicadas 201 embarcaciones de recreo, 59 buques mercantes y 95 pesqueros.

Por centros de coordinación, Fisterra controló 35.895 buques a su paso por el Dispositivo de Separación de Tráfico al oeste del Cabo Fisterra, una zona de denso tráfico para reducir riesgos de accidentes; A Coruña gestionó 3.970 buques en entradas y salidas de puerto, y Vigo 8.056. Además, Salvamento Marítimo llevó a cabo 28 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino en Galicia. A nivel nacional, se atendió a 41.387 personas, 113 al día, de las que 13.952 eran migrantes.