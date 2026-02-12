La Xunta destaca la inversión en Muxía para movilidad eléctrica y cuidado ambiental

Visita de Belén do Campo a Muxía Cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Muxía, Javier Sar, supervisó este jueves los nuevos equipos municipales adquiridos en el marco del Fondo de Compensación Ambiental de la línea no competitiva del año pasado.

El proyecto que contó con una aportación de la Xunta de más de 57.000 euros fue el Plan de Movilidad y Medio Ambiente Sostenible, que permitió dotar al municipio de nuevos medios técnicos destinados tanto a la mejora de la movilidad municipal como al refuerzo de las tareas de cuidado y protección del medio ambiente.

En concreto, contempló la adquisición de un vehículo eléctrico enchufable SUV 100% eléctrico, junto con su correspondiente punto de recarga, para uso de los servicios municipales, así como diversa maquinaria especializada para labores medioambientales. El objetivo de este proyecto fue a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el fomento de la movilidad eléctrica y, a la vez, proteger y restaurar los espacios naturales.

En el ámbito de la protección y restauración del medio natural, se adquirieron seis desbrozadoras, dos motosierras de uso profesional, una hormigonera eléctrica y una desbrozadora con ruedas, para mejorar actuaciones como la limpieza de caminos, la recuperación de áreas naturales y el mantenimiento de las zonas verdes del municipio.